健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》薄荷棒一抹就不鼻塞？ 醫：只是騙過大腦的清涼感

2026/01/12 20:58

有些民眾鼻塞時，喜歡吸一下涼涼的薄荷棒，不過，專家表示，薄荷讓你覺得「通」，只是大腦產生「鼻子通了」的錯覺；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少民眾鼻子不通時，常會習慣使用薄荷，讓鼻子通一下。然而，耳鼻喉科專科醫師張嘉峻指出，民眾抹點薄荷油，或是吸一下涼涼的薄荷棒時，薄荷讓你覺得「通」，其實只是大腦產生「鼻子通了」的錯覺。

張嘉峻於臉書專頁「小峻醫師 張嘉峻」發文分享，有些病患會向他反映，「醫生，我鼻塞好嚴重，都靠這罐薄荷棒，吸一下就通了，可是沒多久又開始塞。」張嘉峻進一步揭開真相：薄荷讓你覺得「通」，其實是你的感覺被欺騙了。

為什麼我們會覺得薄荷有效？張嘉峻分析以下2原因：

●薄荷沒有「消腫」功能

鼻塞的主因通常是鼻黏膜發炎腫脹，導致呼吸道變窄。醫學研究已經證實，薄荷成分並沒有辦法讓鼻黏膜收縮，也就是說，它無法把塞住的空間打開。

●為什麼會覺得呼吸變順暢？

因為薄荷直接刺激鼻腔內的「冷覺受器」，這個受器被啟動後，會騙過大腦，讓大腦接收到「有大量冷空氣流動」的訊號，大腦誤以為氣流量增加，所以產生「鼻子通了」的錯覺。

張嘉峻提及，薄荷帶來的清涼感確實能舒緩不適的情緒，它只能讓你「感覺」好過一點，無法解決真正的阻塞。

民眾想要真正改善鼻塞，張嘉峻建議嘗試以下2個方式，包括：適度熱敷，和薄荷的冷感相反，溫熱反而能促進血液循環，幫助鼻黏膜消腫；洗鼻清潔，如果是濃稠鼻涕或是過敏原造成的阻塞，使用洗鼻器沖洗鼻腔，物理性地移除髒污更有效。如果長期嚴重鼻塞，仍建議進一步就醫，才能解決問題。

