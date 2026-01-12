健康網》日本蜱蟲疫情創紀錄 醫：移除吸附蟲不當恐得手術處置

蜱蟲在日本持續擴散，國泰醫院表示，蜱蟲可能造成萊姆病，中後期則會出現系統性症狀；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕日本蜱蟲傳染病疫情升溫，根據日本《NHK》報導，去（2025）年因蜱蟲感染，通報病例已達191例，創下歷史新高。國泰醫院表示，蜱蟲可能造成萊姆病，中後期則會出現系統性症狀，包括關節、心臟或神經都會受到影響。

從目前的確診範圍來看，一共分布在32個道府縣中，其中以高知縣15人最多；其次為靜岡縣、大分縣各13人；長崎縣12人；佐賀縣與熊本縣各11人；兵庫縣10人，整體仍以西日本為主要熱區。但值得注意的是，日本的北海道、茨城縣、栃木縣及神奈川縣等地，皆在2025年首次確認出現SFTS病例，顯示目前病毒活動範圍正向東日本擴散。

根據國泰醫院衛教資料指出，大部分蜱蟲叮咬的疾病多由硬蜱所造成。硬蜱屬於（Ixodidae）科，為一種8隻腳的節肢動物，有時張牙舞爪的樣子會讓有些人以為只是同為8隻腳的蜘蛛。蜱蟲靠吸食脊椎動物的血維生，從幼蟲開始就具有吸血能力，包括鳥類，貓狗及人類均可能被其叮咬。

蜱蟲叮咬大多無症狀，這是由於蜱蟲在叮咬時會製造具麻醉及抗凝血的物質，因此，多數人被叮咬時往往無法察覺。蜱蟲吸飽血的時間可能介於2小時到7天，若吸飽後，蟲體會飽滿呈球狀並自然脫落。一般蜱蟲叮咬後，會在叮咬處產生紅色丘疹，並有可能造成局部腫脹的情形，有時也有可能造成全身性過敏反應。更嚴重的，可能造成萊姆病。

萊姆病是由被伯氏疏螺旋體（Borrelia burgdorferi）感染的蜱蟲叮咬而造成的傳染病。感染萊姆病，初期常有類似感冒的症狀，並可能有移走性紅斑，表現為環型紅斑且中央泛白。移走性紅斑並非每個人都會有症狀，有時可能被誤判為蕁麻疹，因此需要相當小心避免誤判。中後期則會出現系統性症狀，包括關節，心臟或神經都會受到影響。

國泰醫院提醒，若看到蜱蟲切勿直接揮打，應先觀察蜱蟲是否已吸附至人體上，或僅是在人體表面爬行。一般若蜱蟲尚未吸附至人體（身體扁平），輕輕將其拿起即可；若已吸附至人體（外觀呈球狀），切勿以蠻力直接拔除，且越用力常常蜱蟲吸附得越緊，若強行拔除恐會將蜱蟲的口器拔斷，並遺留於人體內，因而導致肉芽腫的生成，需手術切除該區域才能避免後續問題。

一般被蜱蟲叮咬也不需驚慌，叮咬後24-48小時，才會從蜱蟲的唾液中釋放伯氏疏螺旋體。因此，發現蜱蟲叮咬後盡速至醫院就診，多數患者均不會出現嚴重後續問題。

在日本的許多病例為「發熱伴血小板減少綜合症（SFTS）」，根據衛福部資料，其潛伏期約7至14天，咬傷部位多會出現紅腫、皮疹、水皰等。患者初期可能出現發燒、噁心、嘔吐等症狀，若病情惡化，恐導致血小板數量急速下降、凝血異常，嚴重者還可能會引發意識障礙、多重器官衰竭甚至致命，且致死率約5％至15％，目前我國衛福部已將SFTS列為第四類法定傳染病。

