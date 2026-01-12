醫院照服員荒 衛福部擬開放外籍人力

衛福部長石崇良指出，衛福部已向勞動部提案，希望以外籍中階技術人員方式，允許醫院一般急性病房聘用外籍照服員；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔記者林志怡／台北報導〕衛福部自2022年起推動「住院整合照護服務計畫」，希望透過「共聘」制度，由醫院聘請照服員，減輕患者家屬的照護負擔，以及醫院管控壓力，但卻出現醫院找不到人力的情況。衛福部長石崇良表示，衛福部已向勞動部提案，希望以外籍中階技術人員方式，允許醫院一般急性病房聘用外籍照服員。

石崇良指出，為照顧住院病患的生活需要，患者或家屬往往需要自行聘僱看護協助，但看護進入醫院有時會與醫院內部管理作為發生衝突，比如新冠肺炎疫情期間，對所有醫院內的工作者採取統一管理作法尤其重要，因此衛福部自3年前起推動住院整合照護服務計畫。

請繼續往下閱讀...

針對住院整合照護服務計畫，石崇良解釋，該計畫希望由醫院以「共聘」的方式，統一聘僱照服員，除病人支付一部分的費用外，頭幾年政府透過健保預算編列支應另一部分費用，2025年起則移由公務預算支應，一年支出費用成長至5億元，預期今年的預算規模還會再成長。

石崇良說，此一計畫不只滿足住院患者的照護需求，減輕家庭照顧負擔，也可減少醫療院所的管控問題、提升照護品質，並減輕臨床護理人力的工作量，讓護理師專注於專業工作，用意絕非取代護理人力，應是對家屬、醫院、護理人員、患者良善的政策，民眾反應相當良好，衛福部也認為有擴大必要。

然而，近年來醫院面臨找不到照服員人力的情況。石崇良指出，過去醫院一般急性病房無法聘用外籍技術人力，衛福部已經向勞動部提案，希望修訂相關辦法，以外籍中階技術人員方式，讓外籍照服員加入服務，且目前希望今年第二季有機會完成修法。

石崇良也提到，勞動部基於目的事業主管機關用人需要，雖會尊重衛福部，但若外界意見分歧，仍可能導致法規調整腳步放緩，衛福部會持續加強與護理界溝通。

他也強調，未來外籍照服員聘僱人數與本地照服員人數會有比例關係，以避免排擠本地勞工的工作機會，另目前討論的人力僅限於「照服員」，也希望盡快先解決照服員人力不足，現階段並沒有討論到「護佐」相關外籍人力內容。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法