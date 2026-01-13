與藥師做朋友》服用哪些處方藥物會導致尿失禁？

尿失禁是女性和老年人常見症狀，專家表示，若因藥物導致尿失禁，大多可透過調整藥物而獲得改善，不用過度緊張；圖為情境照。（圖取自freepik）

文／林慧媚

某些處方藥物的確有可能導致尿失禁的不良反應。

尿失禁是在不想、不要解尿的情況下，無法避免地發生漏尿的狀況，是女性和老年人常見的症狀，不僅會影響生活品質，也會影響社交、照護或衛生問題。除了因老化、其他疾病、或心理因素引起之尿失禁外，藥物也有導致尿失禁的可能，因此若有用藥上的疑慮時，請務必諮詢醫師或藥師，千萬不要自行停藥。

請繼續往下閱讀...

以下簡單說明可能會造成尿失禁症狀的藥物：

1.甲型腎上腺素阻斷劑（α-adrenergic blockers），主要用於治療攝護腺肥大引起的排尿困難的藥物，因使尿道壓力降低而造成尿失禁。

2.部分抗精神病藥物，如clozapine可能會增加尿失禁的風險，但機轉不明，可能藉由中樞系統作用或與抑制α-adrenoceptors 有關。

3.鎮靜催眠藥（benzodiazepine類）對平滑肌有鬆弛作用，或因藥物導致感覺神經遲緩，讓病人脹尿感覺模糊，可能導致尿失禁。

4.血管收縮素轉化抑制劑（angiotensin converting enzyme inhibitors,ACEI）或血管收縮素受體阻斷劑（angiotensin receptor blockers,ARB），降低逼尿肌過度活動和尿道括約肌張力，可能導致尿失禁。

5.鈣離子通道阻斷劑，因降低膀胱平滑肌收縮力，導致尿意滯留，進而產生尿失禁。

6.利尿劑（尤其亨利氏環利尿劑）因短時間內大量尿液產生，易使排尿不及而發生尿失禁。

7.相關研究顯示，口服雌激素也有增加老年婦女尿失禁的風險。

以上為有相關尿失禁症狀被個案通報的藥物，但病人的尿失禁是否為藥物導致，需要經過專業醫療人員的整體評估。若有相關疑慮，可以諮詢醫師或藥師，進一步評估是否為藥物造成的尿失禁。若為藥物導致，大多可透過調整藥物而獲得改善，不用過度緊張。

（作者為藥師，本文取自《與藥師做朋友-讓藥師告訴你如何安全用藥》洪葉文化出版，中華民國藥師公會全國聯合會主編）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法