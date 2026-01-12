健康網》飯、蛋、雞肉都上榜 百萬網紅醫：別再加熱這5種地雷食物

巴西網紅醫師羅伯托．矢野博士指出，有5種食物的儲存與再加熱方式一旦使用錯誤，可能釋放毒性物質，進而危害健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕民以食為天，有些食物在再加熱時會改變結構，甚至增加罹癌、腸道感染和慢性發炎等風險。巴西心臟科醫師羅伯托．矢野博士（Dr. Roberto Yano）表示，幾乎每個人冰箱裡至少都有一種這類食物，卻往往忽略再次加熱時可能面臨的風險。

羅伯托．矢野在YouTube頻道上擁有384萬粉絲，他表示，這5種食物都是餐桌上的「常客」，若你熟記它們的正確儲存與再加熱方式，就可以吃得更健康。以下是這5種最常見的食物，再加熱可能伴隨的風險：

米飯

●米飯

1.原因：可能含有耐熱芽孢菌──蠟樣芽孢桿菌（Bacillus cereus）；其產生的毒素即使再加熱也難以消除，可能導致食物中毒。

2.科學驗證：文獻指出，B. cereus孢子能在米飯中生存並產生毒素，是常見的食源性中毒原因之一。

馬鈴薯

●馬鈴薯

1.原因：放置不當可滋生細菌，並可能形成有毒化合物（如：茄鹼 solanine）；高溫加熱則可能產生丙烯醯胺等反應產物。

2.科學驗證：研究指出，高溫加熱澱粉類食物如馬鈴薯，會增加丙烯醯胺含量，該物質被列為潛在致癌物。

菠菜

●菠菜（葉菜類）

1.原因：富含硝酸鹽；再加熱時可能轉化為亞硝酸鹽、亞硝胺等，在理論上具有致癌風險。

2.科學驗證：生理與食品化學研究顯示，硝酸鹽在特定條件下可能形成亞硝胺，但實際風險仍受抗氧化物質等多重因素影響。

雞蛋

●雞蛋

1.原因：再加熱可能導致蛋白質與脂肪氧化，改變質地並產生氧化產物。

2.科學觀點：目前僅確認營養與口感變化，但明確致病或致癌機制，尚缺乏臨床證據支持。

雞肉

●雞肉

1.原因：重複加熱可能使蛋白質變性，且若冷藏與保存不當，會增加致病菌孳生風險。

2.科學共識：肉類如雞肉應加熱至安全內部溫度≥74°C，以避免沙門氏菌、彎曲桿菌等食源性病原菌感染。

