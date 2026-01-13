自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

健康網》為什麼愈睡愈累？ 百萬網紅揭秘「完美午睡」黃金公式

2026/01/13 11:46

午睡不是懶惰，而是為了更有效率地前進，百萬網紅揭完美午睡時間為10-20分鐘，可提升記憶力與情緒；圖為情境照。（圖取自freepik）

午睡不是懶惰，而是為了更有效率地前進，百萬網紅揭完美午睡時間為10-20分鐘，可提升記憶力與情緒；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕午睡不是懶惰，而是為了更有效率地前進，只是很多人本想小瞇一下，結果一覺醒來卻已睡過了1小時，腦袋像灌鉛一樣沉重。身兼百萬網紅的功能醫學專家卡洛斯·賈拉米洛博士（Dr. Carlos Jaramillo）指出，不是太累而是睡錯了，被稱為「能量午睡」的完美午睡公式為10-20分鐘，既恢復精力還可提升記憶力與情緒，他還進一步分享實踐的4個核心步驟。

卡洛斯·賈拉米洛近期拍攝影片分享「完美午睡」的黃金公式。他在影片上表示，大多數人午睡失敗的原因只有一個：時間過長，更糟的是影響晚上的睡眠品質。不是因為你太累，而是因為你睡錯，午睡並非單純的休息，而是一種「生物優化」工具，只要掌握正確方法，午睡可帶來更好的益處，幫助你工作表現翻倍、壓力驟降。

完美的午睡公式10-20分鐘

卡洛斯·賈拉米洛說明，從科學研究證明，最強大的午睡長度是 10-20分鐘，分析原因如下：

●保持輕度睡眠

這個長度足以讓大腦重啟，卻不會進入難以喚醒的深層睡眠。

●生理效益

幫助鞏固記憶、調節壓力荷爾蒙（皮質醇）、穩定血糖，並降低20%的錯誤率。

4步驟執行「完美午睡」

卡洛斯·賈拉米洛歸納4項做法，提高午睡的效果：

1.掌握黃金時段

最佳時間是下午1點至3點，這是生理時鐘自然的能量低谷，切記不要晚於下午 4點午睡，否則會干擾晚上的入睡。

2.換個地方睡，別回床上

絕對不要在平時睡覺的床上午睡，床會給大腦「進入長睡眠」的強烈信號，理想地點是沙發、傾斜的辦公椅或汽車座椅；姿勢則採半坐臥位比完全平躺好，不要鑽進被窩，避免大腦誤以為現在是深夜。

3.創造微環境

不需要全黑，只需微弱光線（或使用眼罩）與適度的白噪音，將溫度控制在舒適範圍即可。

4.醒後立即行動

鬧鐘響了就立刻站起來，不要滑手機、不要賴床，伸展一下身體、深呼吸並走動，這能幫助你迅速擺脫睡眠慣性，切換回戰鬥狀態。

卡洛斯·賈拉米洛總結，午睡不是懶惰，而是為了更有效率地前進。做對了可以恢復腦力、提升情緒、優化代謝，做錯了將可能毀掉下午的專注力與晚上的睡眠，不妨一試。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中