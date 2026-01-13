健康網》為什麼愈睡愈累？ 百萬網紅揭秘「完美午睡」黃金公式

午睡不是懶惰，而是為了更有效率地前進，百萬網紅揭完美午睡時間為10-20分鐘，可提升記憶力與情緒；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕午睡不是懶惰，而是為了更有效率地前進，只是很多人本想小瞇一下，結果一覺醒來卻已睡過了1小時，腦袋像灌鉛一樣沉重。身兼百萬網紅的功能醫學專家卡洛斯·賈拉米洛博士（Dr. Carlos Jaramillo）指出，不是太累而是睡錯了，被稱為「能量午睡」的完美午睡公式為10-20分鐘，既恢復精力還可提升記憶力與情緒，他還進一步分享實踐的4個核心步驟。

卡洛斯·賈拉米洛近期拍攝影片分享「完美午睡」的黃金公式。他在影片上表示，大多數人午睡失敗的原因只有一個：時間過長，更糟的是影響晚上的睡眠品質。不是因為你太累，而是因為你睡錯，午睡並非單純的休息，而是一種「生物優化」工具，只要掌握正確方法，午睡可帶來更好的益處，幫助你工作表現翻倍、壓力驟降。

完美的午睡公式10-20分鐘

卡洛斯·賈拉米洛說明，從科學研究證明，最強大的午睡長度是 10-20分鐘，分析原因如下：

●保持輕度睡眠

這個長度足以讓大腦重啟，卻不會進入難以喚醒的深層睡眠。

●生理效益

幫助鞏固記憶、調節壓力荷爾蒙（皮質醇）、穩定血糖，並降低20%的錯誤率。

4步驟執行「完美午睡」

卡洛斯·賈拉米洛歸納4項做法，提高午睡的效果：

1.掌握黃金時段

最佳時間是下午1點至3點，這是生理時鐘自然的能量低谷，切記不要晚於下午 4點午睡，否則會干擾晚上的入睡。

2.換個地方睡，別回床上

絕對不要在平時睡覺的床上午睡，床會給大腦「進入長睡眠」的強烈信號，理想地點是沙發、傾斜的辦公椅或汽車座椅；姿勢則採半坐臥位比完全平躺好，不要鑽進被窩，避免大腦誤以為現在是深夜。

3.創造微環境

不需要全黑，只需微弱光線（或使用眼罩）與適度的白噪音，將溫度控制在舒適範圍即可。

4.醒後立即行動

鬧鐘響了就立刻站起來，不要滑手機、不要賴床，伸展一下身體、深呼吸並走動，這能幫助你迅速擺脫睡眠慣性，切換回戰鬥狀態。

卡洛斯·賈拉米洛總結，午睡不是懶惰，而是為了更有效率地前進。做對了可以恢復腦力、提升情緒、優化代謝，做錯了將可能毀掉下午的專注力與晚上的睡眠，不妨一試。

