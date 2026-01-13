健康網》什麼事情都沒做卻很累 醫揭「內耗型疲勞」還在操大腦

發呆、放空、洗澡、走路、躺在床上準備睡，台北榮總遺傳優生科主任張家銘表示，「內耗」正在漸漸茁壯，可以先「觀察」自己，讓腦袋停下來；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕「腦袋好亂，整個人很累」，台北榮總遺傳優生科主任張家銘表示，門診看診中最常聽到這類的話，但這種累，其實很難用一句話講清楚，或許可以用「內耗」來表達。

張家銘在臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，長期壓力大、情緒容易反覆、腦袋常常轉不停的人，最容易感覺到內耗；腸胃敏感、睡眠淺、容易累的人，往往在睡眠與精神恢復上很有感。如果本來就比較穩，短期內感覺不明顯，其實很正常，不是沒有效，而是內耗本來就不大。

張家銘以分子醫學的角度建議，減少「內耗」可以先做一件事─「觀察」，觀察腦袋有沒有比較安靜；觀察同一件事會不會少轉幾圈；觀察睡醒時是不是比較有電。

如果把大腦想成一座城市，預設模式網路（Default Mode Network）就像是城市在沒有活動的時候，路燈還亮著、系統還在跑的那一套背景運作。張家銘說，當你沒有在專心解題、沒有高度警戒外界，大腦其實沒有關機，而是自動切到這個模式。

他表示，發呆、放空、洗澡、走路、躺在床上準備睡，腦袋開始想以前的事、擔心明天、同一件事反覆轉，這時候預設模式網路就會特別活躍。從腦科學來看，它管的是內在世界：自我感覺、內心對話、回憶跟情緒黏在一起，還有對未來的想像跟擔心。說白一點，就是「我在想我自己」的底層系統。這個網路太操勞，人就會整個很累。

張家銘認為，內耗一久，情緒自然會失控。內耗最可怕的地方，不是情緒不好，而是能量被慢慢磨光。腦袋停不下來，情緒一直反芻；小事可以想很久，還沒發生的事先煩完一輪。

晚上很累卻睡不沉，白天醒來已經在撐。所以在焦慮、憂鬱、慢性壓力、失眠的人身上，腦部影像常看到一件事──預設模式網路一直在線上，大腦幾乎沒有真正休息的時間。張家銘建議，攝取益生菌，是在腸道裡把底層訊號整理好。

他引述研究發現，口服益生菌一段時間後，大腦在靜息狀態下，預設模式網路的連結方式會被重新調整。換成生活語言，就是──內耗的背景聲變小了。

