健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

戒咖啡別硬撐！醫推「4大策略」 突停身體很不適

2026/01/12 17:14

若長期大量攝取咖啡因，突然停用，反而更容易引發身體不適。（圖取自freepik）

若長期大量攝取咖啡因，突然停用，反而更容易引發身體不適。（圖取自freepik）

〔即時新聞／綜合報導〕不少民眾在新年立下「戒咖啡」目標，卻往往因一兩天未喝咖啡就出現頭痛、疲倦等不適症狀而宣告失敗，專家指出，這很可能是典型的「咖啡因戒斷反應」。若長期大量攝取咖啡因，突然停用，反而更容易引發身體不適。

韓媒報導，南韓食藥署建議，健康成人每日咖啡因攝取量不宜超過400毫克，約等於4杯一般咖啡。若長期超量飲用，容易產生依賴，一旦中斷就可能出現頭痛、嗜睡、注意力下降等戒斷症狀。

研究指出，咖啡因會使腦血管收縮、降低腦部血流量。2009年刊登於《Human Brain Mapping Journal》的研究顯示，咖啡因可使腦部血流量平均下降27%。當習慣性攝取咖啡因的人突然停止飲用時，腦血管迅速擴張、血流增加，便容易引發頭痛。

美國《克里夫蘭診所期刊》建議，若想成功戒除咖啡因，應採取「逐步減量」方式，避免突然停用，否則反而可能加深身體對咖啡因的依賴。專家建議，可透過多喝水、設定每日停止攝取咖啡因的時間、改喝低咖啡因飲品或以低比例混合無咖啡因咖啡，逐漸讓身體適應。

報導指出，充足補水有助緩解戒斷不適。營養師貝絲・切爾博尼表示，許多人誤以為需要咖啡提神，實際上是因為身體缺水，補充水分後，對咖啡因的需求自然降低。

此外，專家建議下午2時後避免攝取咖啡因，因其在體內最長可停留12小時，恐影響夜間睡眠品質。加拿大蒙特婁大學研究也發現，下午飲用咖啡會使睡眠期間腦部神經活動變得紊亂，影響大腦休息。

