健康 > 杏林動態

公費肺炎鏈球菌1/15起開打 嘉市衛生局：只要打1劑

2026/01/12 15:35

公費肺炎鏈球菌1/15起開打 嘉市衛生局：只要打1劑

嘉義市1月15日開打升級的成人公費肺炎鏈球菌疫苗。（資料照）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕成人公費肺炎鏈球菌疫苗從原本打2劑升級為1劑，嘉義市自元月15日起辦理接種，符合接種條件的民眾可攜帶健保卡、診斷書等資料，或經醫師依照健保就醫資料、病歷評估後接種。

嘉義市衛生局長廖育瑋表示，成人公費肺炎鏈球菌疫苗原本要打兩劑，包含13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）及23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23）各1劑，15日起疫苗政策再升級，僅施打1劑20價或21價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV20或PCV21），就具備完整保護力。

嘉義市1月15日開打升級的成人公費肺炎鏈球菌疫苗。（嘉義市衛生局提供）

嘉義市1月15日開打升級的成人公費肺炎鏈球菌疫苗。（嘉義市衛生局提供）

廖育瑋說，公費肺炎鏈球菌疫苗接種對象，包含65歲以上長輩、55至64歲原住民、19至64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險對象等三類，可依照接種原則施打，未曾施打過或曾接種PPV23疫苗且間隔至少1年者，可接種1劑PCV20疫苗。

曾施打PCV13、15且間隔至少1年者IPD高風險者，或65歲以上機構住民、洗腎患者，可接種一劑PPV23疫苗，PPV23用完則以PCV20疫苗銜接接種；IPD高風險對象65歲前已經完整接種，滿65歲且與前次接種間隔滿5年後，再追加接種PCV20疫苗。

廖育瑋表示，19至64歲IPD高風險對象包含脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏、一年內接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤者及器官移植者。

廖育瑋呼籲，符合公費接種疫苗資格且尚未接種民眾，請攜帶健保卡前往嘉義市肺炎鏈球菌疫苗合約院所接種，可洽詢衛生局官網（https://health.chiayi.gov.tw/cp.aspx?n=7690）查詢

