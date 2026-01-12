結合成大失智症名醫 高雄秀傳1/15起開診

成大醫院失智症中心主任白明奇（左）表示，自1月15日起，將於高雄秀傳紀念醫院提供雙週兼診門診服務，減少北高雄和南台南患者跨縣市奔波就醫。（高秀醫院提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕台灣邁入超高齡社會，失智症人口持續增加，成大醫院失智症中心主任白明奇表示，自1月15日起，將於高雄秀傳紀念醫院提供雙週兼診門診服務，減少北高雄和南台南患者跨縣市往返奔波就醫。

高秀表示，白明奇醫師長期投入失智症臨床診療、研究與教學，為國內失智症領域的重要專家之一，失智症已成為高齡社會重要的公共健康議題，為回應北高雄和南台南地區民眾對失智症專業醫療的需求，此次透過跨院合作，結合成大醫院的專業經驗與高秀醫院在地醫療服務量能，期望補足北高雄、南台南地區，特別是高齡人口比例偏高、醫療資源相對不足的沿海與偏鄉社區，讓失智症能在早期即被發現並介入治療。

高秀指出，根據推估，國內65歲以上失智人口已達35萬人，約占同齡人口近8%，未來十餘年內將突破68萬人，盛行率接近10%，人口老化速度加快，使失智症對家庭照顧、人力結構與社會支持系統帶來長期壓力，也突顯失智症專業醫療資源下沉的重要性。

在治療發展方面，近年阿茲海默症治療已有顯著進展，免疫療法（標靶治療）被視為近30年來的重要突破之一，相關研究顯示，可延緩病程惡化，協助部分患者維持認知功能和生活品質，隨著治療技術與藥物持續演進，失智症照護也逐步朝向更精準、更個人化的方向發展。

