健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

6旬翁膀胱頸狹窄排尿困難 鎳鈦金屬尿道支架助通暢

2026/01/12 15:14

劉緯陽主任（右）和黃國財醫師（左）表示，鎳鈦金屬尿道支架是傳統擴張手術治療失敗後的治療選擇。（記者陳建志攝）

劉緯陽主任（右）和黃國財醫師（左）表示，鎳鈦金屬尿道支架是傳統擴張手術治療失敗後的治療選擇。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕65歲陳姓男子因攝護腺肥大接受內視鏡攝護腺刮除手術後，卻出現膀胱頸狹窄造成排尿困難及緩慢，但接受5次膀胱頸擴張手術，卻都1個月後又再次出現狹窄，嚴重影響生活品質，近期再次到泌尿科求診，醫師診斷為「頑固型膀胱頸狹窄」，為他進行自費的「鎳鈦金屬尿道支架」後，排尿症狀獲得明顯改善，讓他開心可以順暢尿尿。

仁愛長庚合作聯盟醫院泌尿科醫師黃國財表示，依文獻統計，接受攝護腺刮除手術無論是用電刀或鐳射來治療攝護腺肥大，約有3至9%的病人術後併發膀胱頸狹窄，導致排尿困難、尿流變弱、反覆泌尿道感染，甚至影響腎功能。大部份膀胱頸狹窄可用內視鏡將狹窄切開或擴張來改善，但少部份頑固型反覆膀胱頸狹窄問題就必須尋求其它方法。

65歲陳姓男子因膀胱頸狹窄造成排尿困難及緩慢（左），使用「鎳鈦金屬尿道支架」後撐開膀胱頸（右）。（記者陳建志翻攝）

65歲陳姓男子因膀胱頸狹窄造成排尿困難及緩慢（左），使用「鎳鈦金屬尿道支架」後撐開膀胱頸（右）。（記者陳建志翻攝）

黃國財表示，為該名患者使用自費的鎳鈦金屬尿道支架，藉由內視鏡在尿道放置支架達到長期擴張的效果，患者術後僅有輕微血尿及小便疼痛，約1星期就獲得改善，術後大幅改善病人排尿不順症狀增進生活品質。

仁愛長庚合作聯盟醫院泌尿科主任劉緯陽表示，鎳鈦金屬尿道支架是傳統擴張手術治療失敗後的治療選擇，但此方式並非所有尿道或膀胱頸狹窄患者的第一線治療，適用對象為：一、多次尿道或膀胱頸擴張或切開後仍反覆狹窄者；二、複雜性尿道重建後的狹窄，如陰莖再造術後的尿道吻合口狹窄；三、高風險手術病人。

劉緯陽強調，鎳鈦金屬的材質特性是具有熱膨脹性容易貼合尿道壁、金屬有形狀記憶功能可維持穩定的管腔支撐、柔韌性佳可減少對泌尿道上皮的刺激，非常適合放置在輸尿管及尿道，且未來必要時可藉由內視鏡取出並不困難，放置後可自然輕鬆的由尿道排尿，但後續仍建議要每3個月回門診追蹤檢查支架有無感染問題。

