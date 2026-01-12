5大族群啟動「健康篩檢」大禮包 台南送300元禮券

衛生局推出「一馬當先．健康篩檢」大禮包，邀市民刮出健康送300元禮券，鼓勵參加癌檢；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔記者王姝琇／台南報導〕為守護市民健康，打造高齡友善的健康台南，衛生局推出「一馬當先．健康篩檢」大禮包，今天由市府副秘書長徐健麟代表揭開健康大禮包刮刮卡，象徵刮出健康，號召指定年齡市民完成篩檢登記領取300元禮券。

活動現場提供子宮頸抹片、乳房X光攝影、大腸癌篩檢服務，民眾參與熱烈，篩檢數共完成逾250人次。徐健麟表示，市府今年特別針對5大族群，包括30歲 （85年次）子宮頸癌篩檢；40歲 （75年次）成人預防保健服務；45歲 （70年次）乳癌篩檢；50歲 （65年次）大腸癌篩檢、胃癌篩檢；65歲 （50年次） ICOPE長者內在功能評估，推出專屬「健康大禮包」。即日起至2月28日，符合資格對象並依規定登記 （https://tncghb.surveycake.biz/s/8R00Q ），即可獲得300元禮券。

大禮包內容：指定年齡完成檢查，登錄可得300元禮券。（南市衛生局提供）

衛生局長李翠鳳提醒，最新癌症時鐘快轉14秒，每3分48秒即有1人罹癌。早期癌症多無症狀，定期篩檢是降低死亡率、增加治癒率的關鍵。提醒市民朋友，今年起新增「公費胃癌篩檢」服務，45至74歲市民可享終身一次篩檢。此外，65 歲以上（原住民55歲以上）市民每年可接受1次ICOPE長者內在能力檢測，及早發現退化徵兆並介入治療。

