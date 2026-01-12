自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

妙齡女首騎飛輪尿變茶色 引發急性橫紋肌溶解症

2026/01/12 14:48

年輕女性首次參加飛輪課後出現嚴重肌肉痠痛並合併雙腿腫脹，至新竹台大分院就醫確診為急性橫紋肌溶解症。（新竹台大分院提供）

年輕女性首次參加飛輪課後出現嚴重肌肉痠痛並合併雙腿腫脹，至新竹台大分院就醫確診為急性橫紋肌溶解症。（新竹台大分院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕運動風氣盛行，但若缺乏運動習慣，一開始就進行高強度訓練，恐怕會對身體造成嚴重傷害！一名25歲女子第一次參加飛輪運動後，出現茶色尿液與大腿嚴重腫脹，經檢查確診為急性橫紋肌溶解症；醫師提醒，沒有固定運動習慣的族群，應循序漸進，不可勉強，否則嚴重時可能導致腎臟衰竭，甚至危及生命。

新竹台大分院腎臟內科醫師趙政漢表示，這名女性患者經抽血檢查顯示，她的肌酸磷酸酶（CPK）數值高達33,135 U/L，遠超正常值30至223 U/L。醫療團隊隨即安排住院，並透過大量輸液與尿液鹼化治療，數日後CPK值逐步下降，出院時已恢復正常值137 U/L，大腿腫脹也獲得改善，病況順利康復。

趙政漢指出，急性橫紋肌溶解症的常見原因包括過度或時間過長的運動，例如馬拉松、行軍、爬山、飛輪；也可能因肌肉外傷或長時間壓迫受傷，例如昏迷壓傷、撞擊、燒傷等；甚至部分疾病引起的持續收縮，如癲癇發作或破傷風，也可能導致此症。極少數病人則是因服用降血脂藥物誘發。

趙政漢提醒，急性橫紋肌溶解症的典型表現為肌肉腫脹、無力與茶色尿液，嚴重時可能造成急性腎損傷。尤其是年輕女性參與飛輪等高強度團體運動時，因缺乏漸進訓練，又不好意思中途休息，更容易在單次過度使用肌肉後出現危險症狀。

趙政漢呼籲，沒有固定運動習慣的年輕族群，初次嘗試中重度運動時，應循序漸進，並在過程中適度補充水分與電解質。若運動後出現異常症狀，特別是肌肉疼痛腫脹或茶色尿液，務必立即就醫。參與團體運動時，若感到不適，應勇於停下，不要因逞強或顧及他人眼光而忽略身體發出的警訊。

急性橫紋肌溶解症若能及早就醫並接受治療，通常可避免嚴重腎臟併發症。民眾在培養運動習慣時，應循序漸進，兼顧挑戰與安全，才能真正讓運動為健康加分。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中