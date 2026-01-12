自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

癌症治療大突破！打一針喚醒「沉睡軍團」把敵營細胞變自己人

2026/01/12 14:50

韓國科學家開發出新療法，透過注射奈米指令包「喚醒」腫瘤內的巨噬細胞，讓沉睡的衛兵變身殺手攻擊癌細胞。圖為癌細胞示意圖。（圖擷取自Freepik）

韓國科學家開發出新療法，透過注射奈米指令包「喚醒」腫瘤內的巨噬細胞，讓沉睡的衛兵變身殺手攻擊癌細胞。圖為癌細胞示意圖。（圖擷取自Freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕人體內的「巨噬細胞」（macrophages）本應是吞噬病原體的衛士，但在腫瘤環境中，它們往往被癌細胞「催眠」而罷工，甚至反過來保護腫瘤。不過，韓國科學技術院（KAIST）發布最新突破，科學家找到了一種方法，只需對腫瘤注射藥物，就能將這些沉睡的細胞原地喚醒，轉化為凶猛的抗癌殺手。

據權威科研網站《ScienceDaily》報導，這項由KAIST生物與腦工程系教授朴志浩（Ji-Ho Park，音譯）團隊開發的技術，顛覆了傳統思維。過去的「CAR-T」等免疫療法，必須先從患者體內抽出細胞，在實驗室進行基因改造擴增後，再輸回體內，過程昂貴且耗時。

KAIST團隊研發出一種特殊的「脂質奈米顆粒」，裡面裝載了能識別癌細胞的mRNA指令與免疫活化劑。當這種顆粒被直接注射到腫瘤內時，原本在那裡「混日子」的巨噬細胞會將其吞下，隨即被「重新編程」，變身為配備雷達的「CAR-巨噬細胞」，開始瘋狂吞噬癌細胞。

專剋難纏實體癌 小鼠實驗腫瘤顯著縮小

這項技術對於肺癌、肝癌或胃癌等「實體腫瘤」特別具有潛力。這類腫瘤通常會形成緻密的結構，將免疫軍隊擋在門外。但新療法直接利用原本就混在腫瘤內部的巨噬細胞，等於是在敵人內部發動叛變，以此突破防線。

實驗結果顯示，在最惡性的黑色素瘤（皮膚癌）小鼠模型中，這種療法成功讓巨噬細胞活化，不僅直接獵殺癌細胞，還召喚了其他免疫細胞加入戰局，導致腫瘤生長顯著受到抑制。研究團隊更發現，這種免疫反應甚至能擴及全身，產生更廣泛的保護力。

這項研究已於去年11月發表在國際奈米科技期刊《ACS Nano》上，為未來的癌症免疫治療開闢了一條更快速、更經濟的新路徑。

