只抽1、2根社交菸沒關係？ 醫警：成癮其實只差一步

〔記者侯家瑜／台北報導〕不少民眾認為偶爾抽1、2根、只有社交場合才抽菸並不算成癮，卻忽略菸害風險往往就在不知不覺中累積。專家提醒，吸菸帶來的風險不僅限於肺部疾病，還涵蓋心血管疾病、火災意外與環境污染，影響層面遠超多數人想像。

中山醫學大學附設醫院家庭暨社區醫學部部長顏啟華醫師指出，從醫學定義來看，偶爾抽1、2根菸未必立刻被診斷為尼古丁成癮，但這並不代表沒有風險。他強調，尼古丁會直接作用於大腦獎勵系統，一旦開始接觸，就可能逐漸形成依賴，「成癮往往只有一線之隔，自己也不知道哪一天就跨過去了。」尤其青少年在大腦尚未發育完全時接觸菸品，更容易快速成癮，未來成為長期吸菸者的比例相當高。

談到國人最常忽略的菸害風險，顏啟華表示，多數人只把吸菸與肺癌畫上等號，卻忽略慢性阻塞性肺病（COPD）與心血管疾病的巨大影響。他指出，超過9成COPD患者與吸菸高度相關，該疾病不僅嚴重影響生活品質，也消耗大量醫療與照護資源。

此外，吸菸還會增加心肌梗塞、中風、腎臟病及糖尿病惡化風險，甚至影響生殖健康，造成男性不孕、女性生育問題。顏啟華提醒，菸品中的數百種致癌物質，幾乎可能引發全身各部位癌症，與國人主要死因高度相關。

除了健康層面，顏啟華也特別點出吸菸造成的「非疾病風險」。他指出，香菸是不少火災事故的重要肇因之一，亂丟菸蒂可能引發住宅或公共空間火災，造成重大人命與財產損失；同時，菸蒂也是海洋垃圾最大宗之一，難以分解，對生態環境造成長期破壞。他呼籲民眾正視吸菸背後隱藏的代價。

