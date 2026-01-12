誰最戒不掉菸？專家點名3大族群 籲提高菸價救弱勢

民間團體呼籲檢討長期凍漲的菸捐制度，透過提高菸價降低吸菸率。（資料照）

〔記者侯家瑜／台北報導〕隨著慢性病與菸害負擔持續攀升，民間團體呼籲檢討長期凍漲的菸捐制度，透過提高菸價降低吸菸率。專家指出，價格介入是目前實證最充分、效果最明確的公共衛生工具，特別有助阻斷年輕族群與高風險族群接觸菸品。此外，專家也認為，調整菸捐反而能降低疾病風險與醫療支出，避免弱勢族群陷入「因病而貧」的惡性循環。

中山醫學大學附設醫院家庭暨社區醫學部部長顏啟華醫師表示，從臨床觀察來看，目前台灣最難戒菸的族群主要可分為3類，首先是年紀較大、吸菸年資長的「老菸槍」，長期尼古丁依賴使大腦已高度習慣刺激來源，成功戒菸難度最高。其次是剛接觸菸品的青少年族群，尤其國、高中階段，近年因電子煙、加熱菸等新型菸品吸引，一旦及早成癮，未來成為長期吸菸者的機率相當高。第三類則是婦女吸菸者。顏啟華指出，部分婦女因社會觀感壓力，傾向隱匿吸菸行為，也較不願意主動尋求醫療或戒菸資源，反而延誤介入時機，形成隱性高風險族群。

針對民間團體提出建立「菸捐自動調整機制」，顏啟華認為，提高菸價確實是降低吸菸率最有效、證據最充分的策略之一。他指出，過去台灣已有數次調漲菸價經驗，短期內雖可能出現囤菸或私菸疑慮，但長期來看，吸菸率仍會下降，尤其能有效降低青少年首次接觸菸品的機會。

對於外界質疑調漲菸捐可能加重弱勢負擔，顏啟華則認為，從另一個角度看，菸捐反而有助於保護經濟弱勢族群，避免因吸菸導致疾病、醫療支出增加，陷入「因病而貧」的惡性循環；搭配政府完善的查緝私菸與戒菸支持措施，調整菸捐仍是值得推動的方向。

