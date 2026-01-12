自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

誰最戒不掉菸？專家點名3大族群 籲提高菸價救弱勢

2026/01/12 14:33

民間團體呼籲檢討長期凍漲的菸捐制度，透過提高菸價降低吸菸率。（資料照）

民間團體呼籲檢討長期凍漲的菸捐制度，透過提高菸價降低吸菸率。（資料照）

〔記者侯家瑜／台北報導〕隨著慢性病與菸害負擔持續攀升，民間團體呼籲檢討長期凍漲的菸捐制度，透過提高菸價降低吸菸率。專家指出，價格介入是目前實證最充分、效果最明確的公共衛生工具，特別有助阻斷年輕族群與高風險族群接觸菸品。此外，專家也認為，調整菸捐反而能降低疾病風險與醫療支出，避免弱勢族群陷入「因病而貧」的惡性循環。

中山醫學大學附設醫院家庭暨社區醫學部部長顏啟華醫師表示，從臨床觀察來看，目前台灣最難戒菸的族群主要可分為3類，首先是年紀較大、吸菸年資長的「老菸槍」，長期尼古丁依賴使大腦已高度習慣刺激來源，成功戒菸難度最高。其次是剛接觸菸品的青少年族群，尤其國、高中階段，近年因電子煙、加熱菸等新型菸品吸引，一旦及早成癮，未來成為長期吸菸者的機率相當高。第三類則是婦女吸菸者。顏啟華指出，部分婦女因社會觀感壓力，傾向隱匿吸菸行為，也較不願意主動尋求醫療或戒菸資源，反而延誤介入時機，形成隱性高風險族群。

針對民間團體提出建立「菸捐自動調整機制」，顏啟華認為，提高菸價確實是降低吸菸率最有效、證據最充分的策略之一。他指出，過去台灣已有數次調漲菸價經驗，短期內雖可能出現囤菸或私菸疑慮，但長期來看，吸菸率仍會下降，尤其能有效降低青少年首次接觸菸品的機會。

對於外界質疑調漲菸捐可能加重弱勢負擔，顏啟華則認為，從另一個角度看，菸捐反而有助於保護經濟弱勢族群，避免因吸菸導致疾病、醫療支出增加，陷入「因病而貧」的惡性循環；搭配政府完善的查緝私菸與戒菸支持措施，調整菸捐仍是值得推動的方向。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中