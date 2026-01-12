自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

健康網》不是無病呻吟！ 醫證實全身痛與大腦功能失衡有關

2026/01/12 18:33

長期全身疼痛未必是心理作用，可能與大腦功能失衡有關；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

長期全身疼痛未必是心理作用，可能與大腦功能失衡有關；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕年輕女性全身莫名疼痛，檢查卻一切正常，常被誤解為「壓力太大」或「想太多」。不過，醫師指出，這類長期、反覆出現的全身性疼痛，其實可能與大腦功能失衡有關，臨床上稱為「纖維肌痛症」，是真實存在、卻經常被忽略的慢性疾病。

周伯翰身心醫學診所院長周伯翰指出，竹科1名32歲王姓女工程師，近來因工作壓力加重，開始出現肩頸、背部、四肢等多處疼痛，症狀反覆且逐漸加劇。她陸續就醫接受抽血、影像等檢查，卻始終找不到明確病因，疼痛不僅影響生活與工作，也讓她長期陷入焦慮與低落情緒。

直到轉介至身心科門診，經自律神經評估及近紅外光腦光譜儀（NIRS）腦功能檢測後，才確診為「纖維肌痛症」。在接受藥物治療合併心理治療後，她長期困擾的全身疼痛明顯緩解，情緒狀態也逐步穩定。

「纖維肌痛症」並非心理作用

周伯翰指出，纖維肌痛症是一種以中樞神經疼痛調控異常為核心的慢性疾病，典型表現為持續3個月以上的廣泛性肌肉骨骼疼痛，常合併慢性疲勞、睡眠障礙、注意力下降（俗稱腦霧）、頭痛，以及憂鬱、焦慮等情緒困擾。
部分患者還會出現手腳麻木、腸躁症、頻尿等自律神經失調症狀，但多數檢查結果往往正常，也因此容易被誤會為無病呻吟。由於好發於年輕女性，過去甚至被貼上「公主病」標籤，但周伯翰醫師強調，這其實是神經功能失調導致的真實疾病。

研究證實 與前額葉功能低下有關

周伯翰分享，其團隊研究成果曾發表於國際期刊《Journal of Clinical Neuroscience》，透過NIRS檢測發現，纖維肌痛症患者的大腦前額葉功能明顯低於一般人。前額葉與疼痛調控、情緒調節、自律神經及認知功能密切相關，這也解釋了患者為何常同時出現疼痛、情緒低落與自律神經失調等症狀。

研究亦顯示，部分患者具有要求完美、容易緊張，或曾有童年創傷等人格與心理特質，當生活壓力增加時，症狀更容易惡化。

纖維肌痛症 治療需多管齊下

在治療上，纖維肌痛症需採取整合性策略，包括藥物治療與心理治療。常用藥物包含抗憂鬱劑、神經痛藥物及肌肉鬆弛劑等；此外，太極、瑜伽、冥想、輕音樂等放鬆活動，也有助於緩解肌肉緊繃與疼痛。

周伯翰提醒，若患者同時承受長期心理壓力或創傷經驗，心理治療更是不可或缺的一環；對於少數合併嚴重憂鬱、治療反應不佳者，研究顯示，重複經顱磁刺激（rTMS）治療，亦可能改善疼痛、情緒與生活品質。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中