健康網》不是無病呻吟！ 醫證實全身痛與大腦功能失衡有關

長期全身疼痛未必是心理作用，可能與大腦功能失衡有關；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕年輕女性全身莫名疼痛，檢查卻一切正常，常被誤解為「壓力太大」或「想太多」。不過，醫師指出，這類長期、反覆出現的全身性疼痛，其實可能與大腦功能失衡有關，臨床上稱為「纖維肌痛症」，是真實存在、卻經常被忽略的慢性疾病。

周伯翰身心醫學診所院長周伯翰指出，竹科1名32歲王姓女工程師，近來因工作壓力加重，開始出現肩頸、背部、四肢等多處疼痛，症狀反覆且逐漸加劇。她陸續就醫接受抽血、影像等檢查，卻始終找不到明確病因，疼痛不僅影響生活與工作，也讓她長期陷入焦慮與低落情緒。

請繼續往下閱讀...

直到轉介至身心科門診，經自律神經評估及近紅外光腦光譜儀（NIRS）腦功能檢測後，才確診為「纖維肌痛症」。在接受藥物治療合併心理治療後，她長期困擾的全身疼痛明顯緩解，情緒狀態也逐步穩定。

「纖維肌痛症」並非心理作用

周伯翰指出，纖維肌痛症是一種以中樞神經疼痛調控異常為核心的慢性疾病，典型表現為持續3個月以上的廣泛性肌肉骨骼疼痛，常合併慢性疲勞、睡眠障礙、注意力下降（俗稱腦霧）、頭痛，以及憂鬱、焦慮等情緒困擾。

部分患者還會出現手腳麻木、腸躁症、頻尿等自律神經失調症狀，但多數檢查結果往往正常，也因此容易被誤會為無病呻吟。由於好發於年輕女性，過去甚至被貼上「公主病」標籤，但周伯翰醫師強調，這其實是神經功能失調導致的真實疾病。

研究證實 與前額葉功能低下有關

周伯翰分享，其團隊研究成果曾發表於國際期刊《Journal of Clinical Neuroscience》，透過NIRS檢測發現，纖維肌痛症患者的大腦前額葉功能明顯低於一般人。前額葉與疼痛調控、情緒調節、自律神經及認知功能密切相關，這也解釋了患者為何常同時出現疼痛、情緒低落與自律神經失調等症狀。

研究亦顯示，部分患者具有要求完美、容易緊張，或曾有童年創傷等人格與心理特質，當生活壓力增加時，症狀更容易惡化。

纖維肌痛症 治療需多管齊下

在治療上，纖維肌痛症需採取整合性策略，包括藥物治療與心理治療。常用藥物包含抗憂鬱劑、神經痛藥物及肌肉鬆弛劑等；此外，太極、瑜伽、冥想、輕音樂等放鬆活動，也有助於緩解肌肉緊繃與疼痛。

周伯翰提醒，若患者同時承受長期心理壓力或創傷經驗，心理治療更是不可或缺的一環；對於少數合併嚴重憂鬱、治療反應不佳者，研究顯示，重複經顱磁刺激（rTMS）治療，亦可能改善疼痛、情緒與生活品質。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法