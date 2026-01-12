自由電子報
健康 > 心理精神

中醫大附醫開發藥物載體平台！ 有望成巴金森氏症藥物新曙光

2026/01/12 13:56

周德陽說，團隊透過修飾薑黃素外泌體表面的抗體片段，打造具有主動導航能力的藥物載體平台。（記者林志怡攝）

周德陽說，團隊透過修飾薑黃素外泌體表面的抗體片段，打造具有主動導航能力的藥物載體平台。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕台灣正式邁入超高齡化社會，各式神經退化性疾病盛行率也逐年攀升。中醫大附醫院長周德陽說，許多藥物因為血腦屏障而無法完全發揮治療效果，團隊透過修飾薑黃素外泌體表面的抗體片段，打造具有主動導航能力的藥物載體平台，有望為神經退化性疾病治療開啟全新可能。

中研院院士林昭庚說，薑黃素具有抗氧化與抗發炎能力，可從源頭修復受損神經，並清除異常堆積的病理蛋白，但長年來卻因為薑黃素水溶性差、代謝快，且難以穿透血腦屏障，導致入腦濃度極低。

周德陽表示，約98%的藥物因無法有效穿透血腦屏障，導致對巴金森氏症治療效果受限，成為神經醫學發展的重大瓶頸，中醫大附醫將「外泌體藥物載體技術」應用於實體腫瘤後，再延伸至中樞神經系統（CNS）領域，並成功成功開發出「αDAT-EV 腦部導航外泌體平台」。

此外，周德陽表示，團隊透過基因工程技術，在外泌體膜表面修飾可辨識多巴胺轉運體（DAT）的抗體片段，成功打造具備「主動導航」功能的 αDAT-EVs，成為可攜帶藥物主動穿透血腦屏障（BBB），並導向巴金森氏症（PD）相關受損神經區域，是全球首個主動導航能力的藥物載體平台。

周德陽說，動物實驗結果顯示，此一系統可有效穿越血腦屏障，並主動辨識與聚集於腦部多巴胺神經元，達成精準遞送與治療效果，就像為藥物導入具導航能力的精準投送機制，導航薑黃素直達腦部，改善實驗動物的運動協調能力，並具有高通用性與可擴充性。

對於相關技術應用，周德陽認為，未來可開發裝載小分子藥物、核酸藥物（mRNA）或蛋白質藥物，應用於阿茲海默症、腦中風等神經系統相關疾病，為神經醫學與精準醫療發展帶來更多可能，相關研究成果已獲國際生物奈米技術頂尖期刊「Journal of Nanobiotechnology」接受刊登。

