健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

45歲OL小腸套疊如「收納望遠鏡」 醫一看驚見Vanek腫瘤

2026/01/12 13:53

澄清醫院外科醫師王志浩說，Vanek腫瘤若不及時處理，恐引發腸道缺血壞死或穿孔。（院方提供）

澄清醫院外科醫師王志浩說，Vanek腫瘤若不及時處理,恐引發腸道缺血壞死或穿孔。（院方提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中西屯王姓上班族（45歲），過去一個多月來，飽受腹部疼痛與胃痛困擾，疼痛指數劇烈飆升至5分（10級最痛）才勉強就醫，澄清醫院診斷出小腸套疊「如望遠鏡」，並在腸套疊深處，發現小腸黏膜下層一顆3公分罕見的Vanek腫瘤，外科王志浩醫師說，Vanek腫瘤若不及時處理，恐引發腸道缺血壞死或穿孔。

王女從去年底開始，腹部與胃部持續有明顯的腹部飽脹感，多次至住家附近診所，並嘗試藥物治療，但症狀始終反覆未改善，直到疼痛指數劇烈飆升，痛到直不起身，還會嘔吐及腹瀉，緊急前往澄清醫院平等院區就診。

澄清醫院腸胃科醫師黃一修表示，經安排腹部電腦斷層檢查，影像顯示小腸出現標靶徵象為「腸套疊」徵兆，立即啟動跨科會診，將王女轉由一般外科王志浩醫師接手，進行緊急微創手術治療。

醫療團隊進行腹腔鏡部分小腸切除術加吻合術，術中發現，在距離迴盲瓣約150公分處，一段小腸竟「像收納望遠鏡一般，套入了另一段遠端腸道中」，醫師查出小腸黏膜下層、大小約 3x3公分的堅硬腫塊，充當套疊「引導點」，導致腸道蠕動時自身捲入。

王志浩醫師強調，3x3公分的堅硬腫塊是Vanek腫瘤，檢體顯示為「發炎性纖維類息肉」，顯微鏡下觀察到腫瘤由梭形至星狀細胞組成，並伴隨明顯的嗜酸性白血球浸潤，所幸經進一步化驗，這塊Vanek 腫瘤並非具惡性潛能的「胃腸道間質瘤」，而是良性的間質細胞病灶。

Vanek 腫瘤罕見且屬良性，因其生長位置常引發嚴重腸套疊，患者完整切除後，預後極佳且幾乎不會復發，至於成人腸套疊約有九成是由特定的病理病灶引起，需跨科醫療合作。

王志浩醫師說，腸套疊可想像成一件捲入碎紙機的襯衫袖口，而腫瘤就像是一顆不小心縫在袖口內的「硬釦子」，當腸道試圖推進時，釦子卡住了導致後方布料捲入，所幸「釦子」已取下，患者腸道交通徹底恢復通暢。

