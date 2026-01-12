自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

長輩突然開始看到已過世親友 醫籲：恐是失智合併譫妄警訊

2026/01/12 10:20

嘉南療養院呼籲，長輩突發幻覺一恐是失智合併譫妄警訊，家屬要注意。（嘉南療養院提供）

嘉南療養院呼籲，長輩突發幻覺一恐是失智合併譫妄警訊，家屬要注意。（嘉南療養院提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕年近7旬的林姓老婦原本只是比較健忘，後來卻開始指稱看到已過世的親友、聽到不存在的聲音，並反覆表示「外面有人要來找她」，長輩突發幻覺，讓家屬擔心，求助衛生福利部嘉南療養院，診斷是輕度失智症合併急性譫妄症。

嘉南療養院一般精神科暨高年精神科主任沈正哲指出，失智症在早期階段並不明顯，可能只是輕微健忘、反應變慢，或者專注力下降，常被家屬誤以為正常老化而未就醫，延誤病情。

沈正哲表示，一些病人都是等到症狀變嚴重，甚至出現精神症狀，家屬才驚訝不對勁，其實恐已錯過早期介入的最佳時機，長輩記性變差、突發幻覺，真的別輕忽。

林姓老婦原本只讓家人覺得「最近比較健忘」，偶爾會重複相同問題，家屬並不太在意，認為是年紀漸長的自然現象。

後來林婦情況卻急轉直下，突然開始看到已過世的親人、聽到不存在的聲音，並反覆表示「外面有人要來找她」，半夜常試圖外出，讓家屬相當驚慌，緊急帶她前往嘉療就醫。

嘉療高年精神科團隊詳細評估與相關檢查後，診斷林婦為輕度失智症合併急性譫妄症；在找出並處理誘發的相關身體因素後，搭配適當藥物與照護，幻覺與情緒明顯改善。

林婦目前病況已趨於穩定，嘉療也開始使用失智症相關藥物，以延緩認知功能退化。

沈正哲說，失智症患者因腦部功能已受影響，當身體出現問題時，更容易引發急性譫妄症，例如感染、脫水、電解質失衡、藥物影響或其他急性疾病。

沈正哲提醒，譫妄的特色是來得快又急，病人可能在幾小時或幾天內，就出現意識混亂、幻覺、情緒劇烈變化，與原本的個性差異很大，這是家屬最需要警覺的地方。

沈正哲提出6大跡象，「注意力不集中、對外界反應變差」、「情緒不穩，容易焦躁、恐懼或激動」、「出現幻覺或妄想（看到或聽到不存在的人事物）」、「日夜顛倒，晚上特別躁動」、「行為突然改變，與平時判若兩人」，特別是在原本就有記憶問題的長者身上，更需要盡快就醫評估。

針對治療原則，沈正哲強調：譫妄症最重要的不是單純用藥物壓制症狀，而在優先找出背後的身體原因，對症處理，才會真正改善。

而當譫妄狀況穩定後，若同時診斷為失智症，則需進一步規劃長期治療與追蹤，包含藥物治療、生活調整，以及家屬照護指導。

嘉南療養院呼籲，若家中長者出現「和以往明顯不同」的行為變化，如突然出現幻覺、判斷力下降、情緒失控或作息大亂，應盡早就醫。

透過專業評估釐清失智症與譫妄症，不僅能減少病人不適，也可降低家屬的照顧壓力，讓長者獲得更適切的醫療照護。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中