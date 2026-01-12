自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

皮蛇疫苗預防兼「顧心顧腦」肺鏈有嗎？葉彥伯這樣說

2026/01/12 08:18
皮蛇疫苗預防兼「顧心顧腦」肺鏈有嗎？葉彥伯這樣說

彰化縣肺鏈疫苗打過完整兩劑約5成多，今年最新20價只要打一劑，但衛生局提醒民眾舊劑仍要打滿兩劑，還沒打第二劑記得打好打滿。（衛生局提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕最新的帶狀疱疹疫苗被證實不只減輕神經痛，還能降低心血管疾病與失智風險，被醫界學者專家形容成「顧心顧腦」還能預防帶狀疱疹纏身，不少民眾好奇，同樣是長者必打的肺炎鏈球菌疫苗，是否也有類似「摸蜊仔兼洗褲」的雙重好處？對此，彰化縣衛生局長葉彥伯給出專業解答。

皮蛇疫苗預防兼「顧心顧腦」肺鏈有嗎？葉彥伯這樣說

彰化縣衛生局長葉彥伯（右2）對於肺鏈疫苗著重在預防肺炎發生，就算目前還沒有如帶狀疱疹疫苗具「顧腦顧心」雙重作用，然而，肺炎高居十大死因第3位，他建議長者，重視施打的必要性。（記者張聰秋攝）

葉彥伯說，俗稱「皮蛇」的帶狀疱疹已經有證據了，因為皮蛇的疫苗蠻多研究，發覺它證據領域有改善可兼具顧心又顧腦，目前肺鏈還没有看到這樣的一個證據，所以肺鏈比較針對肺炎，重點在預防，萬一得了流感或是一般的感冒，打疫苗可以把肺炎重症大大的降低。

葉彥伯進一步指出，從過去到現在，十大死因癌症居首，10多年前肺炎都還排不進十大死因，可是最近這幾年肺炎一直竄升，不是排第3就是第4，已經連續好幾年了，原因還要再探討；且不只高齡者，各年齡層都有上升趨勢，特別是長者因高齡化，慢性病多、免疫力變差，更容易因感染引發重症，更讓肺鏈疫苗顯得重要。

雖然沒有「顧心顧腦」的保護力，不過，葉彥伯強調，肺鏈疫苗疫苗是目前醫界公認可降低感染肺炎鏈球菌及併發重症的發生，1月15日起，最新的20價肺鏈疫苗將在彰化縣257處合約醫療院所與各地衛生所開打，符合資格的長者只要打1劑就能獲得足夠抗體。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中