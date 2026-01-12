限制級
皮蛇疫苗預防兼「顧心顧腦」肺鏈有嗎？葉彥伯這樣說
〔記者張聰秋／彰化報導〕最新的帶狀疱疹疫苗被證實不只減輕神經痛，還能降低心血管疾病與失智風險，被醫界學者專家形容成「顧心顧腦」還能預防帶狀疱疹纏身，不少民眾好奇，同樣是長者必打的肺炎鏈球菌疫苗，是否也有類似「摸蜊仔兼洗褲」的雙重好處？對此，彰化縣衛生局長葉彥伯給出專業解答。
葉彥伯說，俗稱「皮蛇」的帶狀疱疹已經有證據了，因為皮蛇的疫苗蠻多研究，發覺它證據領域有改善可兼具顧心又顧腦，目前肺鏈還没有看到這樣的一個證據，所以肺鏈比較針對肺炎，重點在預防，萬一得了流感或是一般的感冒，打疫苗可以把肺炎重症大大的降低。
葉彥伯進一步指出，從過去到現在，十大死因癌症居首，10多年前肺炎都還排不進十大死因，可是最近這幾年肺炎一直竄升，不是排第3就是第4，已經連續好幾年了，原因還要再探討；且不只高齡者，各年齡層都有上升趨勢，特別是長者因高齡化，慢性病多、免疫力變差，更容易因感染引發重症，更讓肺鏈疫苗顯得重要。
雖然沒有「顧心顧腦」的保護力，不過，葉彥伯強調，肺鏈疫苗疫苗是目前醫界公認可降低感染肺炎鏈球菌及併發重症的發生，1月15日起，最新的20價肺鏈疫苗將在彰化縣257處合約醫療院所與各地衛生所開打，符合資格的長者只要打1劑就能獲得足夠抗體。
