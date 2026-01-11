自由電子報
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

超高齡社會來了》中國《死了麼》App衝付費榜冠軍 《活了麼》也來蹭「孤獨死」

2026/01/11 20:47

中國一款取名為《死了麼》的付費APP，登上中國蘋果付費榜第一名，專門針對獨居者打卡。（取自中國蘋果App Store）

中國一款取名為《死了麼》的付費APP，登上中國蘋果付費榜第一名，專門針對獨居者打卡。（取自中國蘋果App Store）

〔健康頻道／綜合報導〕中國一款取名為《死了麼》的付費App登上中國蘋果付費榜第一名，同類型App《活了麼》成功「蹭」出流量，還強調免費；日本類似的免費APP有多種；台灣並未明顯有一款主打「每日簽到安否回報，未報則通知家屬」並商業化的App像中國熱門《死了麼》一樣。

根據世界衛生組織（WHO）的定義，當一個國家65歲以上的老年人口占總人口比例達到20% 時，即正式稱為「超高齡社會」（Super-aged Society）。台灣已於1月9日由內政部正式宣布邁入超高齡社會。

中國是針對獨居者打造類似每天簽到，若是連續兩天沒有簽到，App會發送E-mail通知緊急聯絡人；另一款《活了麼》訴求相同，也是以獨居人簽到功能為主，但全面免費下載。

另有一款《活了麼》APP馬上來「蹭」流量，且打出免費下載。（取自中國蘋果App Store）

另有一款《活了麼》APP馬上來「蹭」流量，且打出免費下載。（取自中國蘋果App Store）

日本並沒有單一非常流行且完全等同於中國《死了麼》的App，但市場上有多種確認安全與否的App，包含每日活動自動偵測、緊急通知按鈕、家人或照護者遠端確認功能等，能在不同程度上滿足獨居高齡者的安全需求。

此外，日本也有依靠IoT感測器、生活用品，像是智慧電器使用狀態傳送機制進行安否判定的服務，熱水瓶或感測器記錄家中活動，或者是透過社區或專業機構提供守望相助系統。

台灣則有部分手機內建Google個人安全系統，可以設定安全檢查倒數計時；若在指定時間內未回應，則自動向緊急聯絡人發送通知與位置分享。至於在付費方面，有企業提供的 AIoT 獨居長者智慧監控系統，利用感測器判定生活活動並透過LINE或通報系統通知家屬。還有社會安全網平台及通報熱線供緊急情況使用，但現階段沒有像「每日簽到型」App。

