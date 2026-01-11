自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

牛奶「相剋」清單曝光 配這些食物恐干擾鈣吸收、引發結石

2026/01/11 21:14

牛奶因富含鈣質與蛋白質，被視為健康食品代表，但並非與所有食物都能完美搭配，特定食材若與牛奶共同食用，恐因化學反應干擾營養吸收。（路透社）

牛奶因富含鈣質與蛋白質，被視為健康食品代表，但並非與所有食物都能完美搭配，特定食材若與牛奶共同食用，恐因化學反應干擾營養吸收。（路透社）

〔即時新聞／綜合報導〕牛奶因富含鈣質與蛋白質，被視為健康食品代表，但並非與所有食物都能完美搭配，特定食材若與牛奶共同食用，恐因化學反應干擾營養吸收，甚至對消化系統造成負擔。韓媒《健康朝鮮》近日整理多種「不宜與牛奶一同食用」的食物。

紫薯：紫薯雖富含花青素，當與牛奶同時攝取，牛奶中的鈣質會與花青素結合，導致營養無法被人體吸收，最終隨代謝排出體外。

堅果類：堅果含有植酸，會與鈣結合並降低吸收率，部分堅果中的草酸，還可能與牛奶中的鈣形成草酸鈣，增加結石風險，並可能引發腹瀉、腹痛，甚至影響膽囊健康。

穀片：不少人習慣早餐以牛奶搭配穀片，然而報導提醒，穀片中的糖分與牛奶乳糖分解後產生的半乳糖，可能加重胰臟負擔，尤其在清晨器官尚未完全進入運作狀態時，更易造成消化系統壓力。

辛辣食物：至於常見於「解辣」的牛奶，專家則指出，牛奶中的鈣與酪蛋白可能刺激胃酸分泌，反而加劇胃部不適，對於胃炎或胃潰瘍患者尤為不利。建議，食用辛辣食物後，與其喝牛奶，不如適量攝取蜂蜜以舒緩不適。

