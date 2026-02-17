自由電子報
健康醫療
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》過年最怕這一幕 慎防孩童腸病毒上身

2026/02/17 07:13

勤洗手仍是預防腸病毒感染的最有效防護方法；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

勤洗手仍是預防腸病毒感染的最有效防護方法；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕農曆年節是親友團聚、走春拜年的高峰期，但對孩童而言，卻也是腸病毒悄悄上門的高風險時刻。育禾婦幼中心小兒科主任王瑄惠指出，腸病毒並非只在春秋流行，年節期間人潮密集、互動頻繁，反而更容易出現群聚感染，門診中常見孩子在連假後陸續出現相關症狀。

過年人多密集　病毒最容易找上孩子

王瑄惠說明，年節聚會常見親友輪流抱小孩、共用玩具、一起用餐，孩子又難以時時配合良好衛生習慣，使腸病毒有機可乘。腸病毒主要透過飛沫、口鼻分泌物及接觸遭污染的物品傳播，在密閉空間或長時間聚會中，感染風險明顯升高。

手足口病最常見　多數7到10天可痊癒

腸病毒感染中，以手足口病與疱疹性咽峽炎最為常見，孩子可能出現手腳或口腔起疹、發燒、食慾不振、精神不佳等情況，多數約7到10天可自行痊癒。不過，王瑄惠提醒，若出現嗜睡、持續嘔吐、肌躍型抽搐、呼吸急促或心跳加快等警訊，應立即送醫，避免延誤治療。

勤洗手仍是關鍵　聚會細節別輕忽

在預防方面，王瑄惠強調，勤洗手仍是最有效的防線，尤其在用餐前、如廁後、外出返家後，務必以肥皂正確清潔雙手；同時應避免孩子與發燒、出疹的孩童近距離接觸，也盡量不共用餐具、毛巾或玩具。

年節外食多　飲食與居家照護要留意

年節期間外食機會增加，家長應避免讓孩子食用生食或未煮熟的食物，選擇衛生條件良好的餐飲場所，飲水以瓶裝水或煮沸過的水為主。若孩童已感染腸病毒，居家照護時可多補充水分，給予冰涼食物以減輕口腔潰瘍不適，並暫時避免上學或出入公共場所，同時注意環境清潔與排泄物處理。

不只防流感　腸病毒同樣要顧

王瑄惠提醒，雖然腸病毒高峰多在春秋季，但年節假期的生活型態改變，反而讓病毒更容易擴散。家長若能從日常衛生、聚會細節到症狀觀察多一分留意，不僅能降低孩子感染風險，也能讓全家安心、健康地迎接新的一年。

