自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

健康網》不只傷感情 醫示警：說謊其實很傷腦

2026/01/13 15:29

說謊很傷身！楊聰才診所院長楊聰財指出，越來越多心理學與神經科學研究指出：說謊並非只是道德選擇，而是一種會實際消耗身心資源的行為；圖為情境照。（圖取自freepik）

說謊很傷身！楊聰才診所院長楊聰財指出，越來越多心理學與神經科學研究指出：說謊並非只是道德選擇，而是一種會實際消耗身心資源的行為；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕說謊很傷身！哪怕是善意的謊言，楊聰才診所院長楊聰財指出，越來越多心理學與神經科學研究指出：說謊並非只是道德選擇，而是一種會實際消耗身心資源的行為。

楊聰財剖析，從心理與生理層面來看，說謊通常不是因為「壞」，而是因為以下幾種動機：

●逃避懲罰與風險
大腦天生會趨吉避凶。當說實話可能帶來責罵、損失、衝突或羞辱時，大腦的威脅系統（杏仁核）會被啟動，促使人用謊言快速止血。

●維持關係與形象
所謂的「善意謊言」多半源自這裡。例如不喜歡卻稱讚、不同意卻附和，目的是避免關係破裂或被討厭。

●維護自我認同
當事實與「我希望成為的自己」衝突時，人容易透過謊言修補內在形象，例如誇大成就、淡化失敗。

●社會化學習的結果
許多人從小觀察到：「說實話被罵，說謊比較安全。」久而久之，謊言成為自動化反應，而非深思熟慮的選擇。

楊聰財指出，說謊之所以傷身，並不是因為道德懲罰，而是因為它讓大腦長期處於「警戒模式」，讓身體無法真正放鬆。當人不必再為維持謊言而耗能，身體才有餘裕修復，關係才有空間成長。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中