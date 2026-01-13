限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》不只傷感情 醫示警：說謊其實很傷腦
〔健康頻道／綜合報導〕說謊很傷身！哪怕是善意的謊言，楊聰才診所院長楊聰財指出，越來越多心理學與神經科學研究指出：說謊並非只是道德選擇，而是一種會實際消耗身心資源的行為。
楊聰財剖析，從心理與生理層面來看，說謊通常不是因為「壞」，而是因為以下幾種動機：
請繼續往下閱讀...
●逃避懲罰與風險
大腦天生會趨吉避凶。當說實話可能帶來責罵、損失、衝突或羞辱時，大腦的威脅系統（杏仁核）會被啟動，促使人用謊言快速止血。
●維持關係與形象
所謂的「善意謊言」多半源自這裡。例如不喜歡卻稱讚、不同意卻附和，目的是避免關係破裂或被討厭。
●維護自我認同
當事實與「我希望成為的自己」衝突時，人容易透過謊言修補內在形象，例如誇大成就、淡化失敗。
●社會化學習的結果
許多人從小觀察到：「說實話被罵，說謊比較安全。」久而久之，謊言成為自動化反應，而非深思熟慮的選擇。
楊聰財指出，說謊之所以傷身，並不是因為道德懲罰，而是因為它讓大腦長期處於「警戒模式」，讓身體無法真正放鬆。當人不必再為維持謊言而耗能，身體才有餘裕修復，關係才有空間成長。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應