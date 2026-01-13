健康網》不只傷感情 醫示警：說謊其實很傷腦

說謊很傷身！楊聰才診所院長楊聰財指出，越來越多心理學與神經科學研究指出：說謊並非只是道德選擇，而是一種會實際消耗身心資源的行為；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕說謊很傷身！哪怕是善意的謊言，楊聰才診所院長楊聰財指出，越來越多心理學與神經科學研究指出：說謊並非只是道德選擇，而是一種會實際消耗身心資源的行為。

楊聰財剖析，從心理與生理層面來看，說謊通常不是因為「壞」，而是因為以下幾種動機：

●逃避懲罰與風險

大腦天生會趨吉避凶。當說實話可能帶來責罵、損失、衝突或羞辱時，大腦的威脅系統（杏仁核）會被啟動，促使人用謊言快速止血。

●維持關係與形象

所謂的「善意謊言」多半源自這裡。例如不喜歡卻稱讚、不同意卻附和，目的是避免關係破裂或被討厭。

●維護自我認同

當事實與「我希望成為的自己」衝突時，人容易透過謊言修補內在形象，例如誇大成就、淡化失敗。

●社會化學習的結果

許多人從小觀察到：「說實話被罵，說謊比較安全。」久而久之，謊言成為自動化反應，而非深思熟慮的選擇。

楊聰財指出，說謊之所以傷身，並不是因為道德懲罰，而是因為它讓大腦長期處於「警戒模式」，讓身體無法真正放鬆。當人不必再為維持謊言而耗能，身體才有餘裕修復，關係才有空間成長。

