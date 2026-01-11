自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》講話變得魯莽是故意？ 中醫揭可能與大腦區域有關

2026/01/11 21:50

民眾有時覺得自己「越來越不懂場合」，造成社交困擾，專家表示，可能與大腦功能下降有關；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

民眾有時覺得自己「越來越不懂場合」，造成社交困擾，專家表示，可能與大腦功能下降有關；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕民眾有時覺得自己變得「越來越不懂場合」、「難以察言觀色」，甚至在家人朋友面前顯得魯莽，可能會誤認是自己個性改變，才導致社交障礙。台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀提醒，這不一定是個性問題，而可能與「顳極區」與「角迴區」的大腦功能受阻有關。

林舜穀於臉書專頁「林舜穀中醫師談失智照護」發文表示，顳極區是我們的大腦情感與社交中心，當它的運作變慢，就容易出現表情冷淡、情緒反應鈍化、甚至不懂人情世故的狀況。透過刺激「太陽穴」與「懸釐穴」，能幫助調節顳極區的活動，讓我們重新感受他人的情緒、提升社交敏感度。

林舜穀進一步說明，「角迴區」則與語言理解和語意辨識相關，如果它功能下降，就會讓人講話重複、難以掌握對話重點。針灸刺激「承靈穴」與「絡卻穴」能促進語言區血流，幫助改善語意理解，讓對話更自然流暢。

當民眾察覺自己講話似乎越來越不輪轉，要留意是大腦的提醒。林舜穀強調，從中醫角度看，這不只是「大腦退化」，更是氣血不暢、神識失調的信號。適當的針灸與情感訓練，都能讓我們重新「連線」回真誠互動的自己。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中