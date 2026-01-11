健康網》講話變得魯莽是故意？ 中醫揭可能與大腦區域有關

民眾有時覺得自己「越來越不懂場合」，造成社交困擾，專家表示，可能與大腦功能下降有關；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕民眾有時覺得自己變得「越來越不懂場合」、「難以察言觀色」，甚至在家人朋友面前顯得魯莽，可能會誤認是自己個性改變，才導致社交障礙。台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀提醒，這不一定是個性問題，而可能與「顳極區」與「角迴區」的大腦功能受阻有關。

林舜穀於臉書專頁「林舜穀中醫師談失智照護」發文表示，顳極區是我們的大腦情感與社交中心，當它的運作變慢，就容易出現表情冷淡、情緒反應鈍化、甚至不懂人情世故的狀況。透過刺激「太陽穴」與「懸釐穴」，能幫助調節顳極區的活動，讓我們重新感受他人的情緒、提升社交敏感度。

請繼續往下閱讀...

林舜穀進一步說明，「角迴區」則與語言理解和語意辨識相關，如果它功能下降，就會讓人講話重複、難以掌握對話重點。針灸刺激「承靈穴」與「絡卻穴」能促進語言區血流，幫助改善語意理解，讓對話更自然流暢。

當民眾察覺自己講話似乎越來越不輪轉，要留意是大腦的提醒。林舜穀強調，從中醫角度看，這不只是「大腦退化」，更是氣血不暢、神識失調的信號。適當的針灸與情感訓練，都能讓我們重新「連線」回真誠互動的自己。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法