健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》肺癌連3年居新發生癌症首位 醫揭預防關鍵

2026/01/12 16:12

民眾想預防肺癌，專家表示，二手煙及空污（尤其是PM2.5）、煮飯的油煙，都會提高肺癌風險，是務必小心得避開的地雷；圖為情境照。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕根據衛福部公布「112年癌症登記報告」，肺癌已連續3年高居國內新發生癌症人數首位，對於健康有極大威脅。民眾應該如何預防肺癌？耳鼻喉科診所醫師曾家承引述研究指出，二手煙及空污（尤其是PM2.5）、煮飯油煙，都會提高肺癌風險，是最能掌握得避開的地雷，他並建議有家族史的民眾，不妨做低劑量電腦斷層，它是篩檢肺癌的好工具。

曾家承在臉書專頁「書米蟲的啃食日記」發文分享，肺癌長年高居台灣癌症死因首位，雖然抽菸仍是最大風險因子，但最新研究顯示，非吸菸者肺癌正逐年增加，已成不可忽視的健康議題。

根據《JAMA》近期回顧文章，非吸菸者約占所有肺癌的15-20%，其中6-8成屬肺腺癌，在台灣更有高達83%為女性患者，發生率也從每10萬人年6.9人上升至12.9人。研究指出，非吸菸者肺癌常伴隨EGFR突變或ALK基因重組，因此較有機會接受標靶治療，整體預後相對較佳。

曾家承表示，除了吸菸外，已確認的肺癌危險因子包括二手菸、氡氣、室外空氣污染（特別是PM2.5）、室內污染如煮飯油煙、石綿與矽土等職業暴露、放射線治療史、家族史，以及基因變異。其中，二手菸的影響不容小覷，全球每年約有10萬例死亡與二手菸相關。

他提及，氡氣在國外文獻很常被提及，是一級致癌物，然而因地質條件，對台灣相對影響不大。記得保持居家通風良好即可。職場上會接觸到一級致癌物的石綿、矽土者，防護措施記得要做好。特別要注意的是，二手煙及空污（尤其是PM2.5）、煮飯的油煙，都會提高肺癌風險，是我們最能掌握並改變的危險因子。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

