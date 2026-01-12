自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

透視腸道菌》嚼個口香糖就拉肚子 腸道益菌可望有解

2026/01/12 09:00

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

許多人喝牛奶會脹氣、吃水果或甜味劑會拉肚子，這些都是所謂「碳水化合物不耐症」。山梨醇（sorbitol）常用於口香糖、低糖食品，也是常見誘發不耐症的成分。過去認為這只是「腸道吸收不好」，但真正原因並不清楚。

這篇研究Cell. 2024 Feb 29;187（5）:1191-發1205.e15.的新現, 研究團隊在小鼠身上發現，曾用過抗生素加上高脂飲食會長期引發山梨醇不耐，因為腸道內Clostridia 類細菌大量減少，導致無法正常分解山梨醇。補充能代謝山梨醇的益生型大腸桿菌可暫時保護小鼠免於腹瀉，但無法恢復Clostridia。相反地，補充產丁酸菌 Anaerostipes caccae能恢復Clostridia的豐度，即使益生菌後來清除，仍能持續保護小鼠免於腹瀉。丁酸藉由刺激PPAR-γ訊號恢復結腸上皮低氧環境，讓 Clostridia 再次穩定定殖。

透視腸道菌》嚼個口香糖就拉肚子 腸道益菌可望有解

這項研究告訴我們，碳水化合物不耐不只是「天生體質」，還可能與抗生素使用史和飲食習慣導致的腸道菌失衡有關。當腸道菌群無法分解特定糖類，就會產生腹瀉或脹氣。未來針對山梨醇不耐，診斷與治療不必只靠「避免攝取」，也可以考慮利用特定益生菌或產丁酸菌來恢復腸道生態與上皮環境，達到長期改善。對一般人來說，合理使用抗生素、均衡飲食、多攝取高纖與發酵食品以維持腸道菌多樣性，或許就是預防糖類不耐與腸胃不適的第一步。（國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊）

