健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

健康網》喝飲料誤吞蟑螂卵？ 專家：恐誘發氣喘

2026/01/11 17:13

根據維基百科指出，蟑螂卵鞘由結構蛋白和鞣劑組成，不過，蟑螂卵可能是造成氣喘的原因，長期接觸皮膚時會引起皮膚炎。（取自維基百科）

〔健康頻道／綜合報導〕有民眾在知名飲料店買飲料，沒想到喝到一半發現異物，吐出來後發現外觀神似蟑螂蛋。在社群網站上也有一位網友指稱自己愛吃蟑螂卵鞘，其他網友狠批「唬爛」，直接寫下「有時候挺後悔自己識字的」。

根據「PanSci 科學新聞網」衛教資料指出，美洲蟑螂的卵鞘呈暗褐紅色，外型像顆紅豆似的，就連顏色都相差無幾 ，裡頭通常內含16顆蟑螂蛋，平均能孵化出14-16隻小蟑螂；德國蟑螂並不會特意地尋找一個溫暖又充滿食物的環境，會將卵鞘懷抱在腹部。

根據維基百科指出，卵鞘是一種由軟體動物、螳螂和蟑螂等物種產生的卵塊。卵鞘由結構蛋白和鞣劑組成，使蛋白質在卵周圍變硬，從而提供保護和穩定性。

陽明大學環境與職業衛生研究所所長兼台北榮民總醫院內科部臨床毒物與職業醫學科主任楊振昌指出，除蟑螂一直是公共衛生上非常重要的課題，蟑螂被證實會攜帶40多種病原細菌，如麻風、痢疾、傷寒、食物中毒等。蟑螂卵可能是造成氣喘的原因，長期接觸皮膚時會引起皮膚炎。

殺滅卵鞘中的蟑螂蛋方式，中興大學曾發表過實驗，不論是丟進冰箱（冷凍6小時、-16°C）環境，或是丟進烤箱（6小時的50°C），都可以有效地殺死蟑螂卵。

