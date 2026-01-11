自由電子報
健康 > 護眼顧齒

幼兒近視惡化慢3成 防治新模式上路

2026/01/11 16:09

陽明交大醫院今天舉辦2026宜蘭近視防治研討會，與會人士合影。（陽明交大醫院提供）

陽明交大醫院今天舉辦2026宜蘭近視防治研討會，與會人士合影。（陽明交大醫院提供）

〔記者江志雄／宜蘭報導〕國立陽明交通大學附設醫院攜手宜蘭縣政府衛生局，啟動近視前期介入機制，針對尚未近視，但屬高風險群的宜蘭幼兒納入追蹤管理，實證結果顯示，這套早期介入機制讓近視度數惡化速度減緩31.8％，交出亮眼成績單。

數位時代來臨，兒童近視盛行率快速攀升，陽明交大醫院今天（11日）在礁溪長榮鳳凰酒店舉辦2026宜蘭近視防治研討會，聚焦「散瞳後驗光」檢查，這類近視檢出率比傳統篩檢高出逾一倍，有效揪出隱藏個案。衛福部國健署長沈靜芬、宜蘭縣代理縣長林茂盛、陽明交大院長黃志賢等人出席研討會。

沈靜芬說，守護孩子視力健康必須從學齡前開始，國健署推動114學年度學齡前兒童視力篩檢試辦計畫，將醫療資源帶進幼兒園，由眼科醫師執行散瞳視力篩檢，提升量測準確度，及早找出近視前期的高風險族群，適時介入處理，今年將擴大推動規模，預計招募全國超過一半以上縣市參與。

黃志賢表示，陽明交大醫院醫療團隊與宜蘭縣政府合作，宜蘭縣大班幼兒視力篩檢受檢率已突破92％，透過「散瞳後驗光」檢查，填補傳統篩檢偵測漏洞，守護幼兒視力。

陽明交大醫院眼科醫師蔡德中教授指出，傳統視力篩檢容易產生偵測死角，往往無法察覺早期無症狀近視，研究實測顯示，依照傳統裸視篩檢，檢出率僅3.4％，若導入「散瞳後驗光」檢測，檢出率增至7.0％，近視檢出率超過一倍。

另外，新檢出近視幼童中，有52.1％裸視視力優於0.8，意味著傳統篩檢可能漏掉一半近視個案，為了查出隱藏版近視個案，陽明交大醫院堅持採用雖然繁瑣但更精確檢測方式，不讓孩子錯失黃金治療期。

