健康 > 心理精神

健康網》「我本來就這樣」最危險！ 醫：會錯過醫治好時機

2026/01/12 15:26

睡很久還是精神很差，腦袋霧霧的，身體常常痠悶鈍，尤其是情緒變得比較煩、比較沒耐性，台北榮總遺傳優生科主任張家銘表示，恐是慢性發炎、代謝異常所致；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕「說不上來，但身體就是不太對勁」，很多人無法解讀身體訊號，看醫師求診時最常說的一句話。台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，這算是很有警覺性，但大部分的人會自有一套解釋，因此而錯過黃金治療期。

張家銘在臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，很多病人常無法說清楚，自己是哪裡不舒服、痛，也不是檢查報告出現什麼嚇人的紅字，但是就是覺得，明明睡很久，醒來還是累，精神提不起來，腦袋霧霧的，身體常常痠悶鈍，尤其是情緒變得比較煩、比較沒耐性。

通常這種情況，張家銘表示，慢性發炎、代謝異常，這兩個系統出現問題，不會一下子讓人生大病，而是慢慢消耗能量、修復力，還有身體原本的穩定度。

張家銘指出，明知身體怪怪的，又自我安慰：「我本來就是這樣」，一旦這樣想，就很容易不再去調整，也就錯過了，其實還來得及變好的時候。

張家銘說，其實，身體很少無緣無故「怪怪的」，它只是用一種不吵、不痛、卻持續存在的方式，在提醒，「現在的狀態，已經不是最好的那個自己了」。他依這幾年看診的經驗，這種「怪怪的感覺」，往往不是心理問題，而是身體已經在提醒身體的系統正在失衡。

