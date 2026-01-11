不只血糖高！研究：糖尿病會讓血液變「毒」 攻擊心臟血管

瑞典卡羅琳醫學院最新研究發現，長期罹患糖尿病會導致紅血球發生變異，進而損傷血管壁，大幅增加心血管疾病風險。圖為紅血球示意圖。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕糖尿病不只是血糖問題，它甚至可能改變你的血液成分，讓原本負責運送氧氣的紅血球變成破壞血管的兇手。據權威科普媒體《SciTechDaily》報導，瑞典卡羅琳醫學院（Karolinska Institutet）的最新研究發現，隨著罹患第二型糖尿病的時間越長，患者體內的紅血球會發生有害變異，進而大幅增加心臟病與中風的風險，這項發現為全球數億糖尿病患者帶來了新的預防希望。

這項發表於《糖尿病》（Diabetes）期刊的研究指出，糖尿病對血管的破壞力與「病齡」密切相關。研究團隊比較了老鼠與人類患者的紅血球，發現剛被診斷出糖尿病的患者，其紅血球功能尚屬正常；然而，對於長期罹病者，其紅血球卻會開始干擾血管功能，甚至主動造成損傷。

請繼續往下閱讀...

研究追蹤顯示，原本紅血球正常的患者，在罹病7年後，其紅血球也開始出現類似的有害變化。卡羅琳醫學院副教授周志超（Zhichao Zhou，譯音）強調：「這項研究最驚人的發現是，重點不僅在於是否患有糖尿病，而在於患病多久。紅血球通常在多年後才會發展出對血管的有害影響。」

發現關鍵分子microRNA-210 可望提前預警

科學家進一步發現，這種變異與紅血球內一種名為「microRNA-210」的分子的濃度變化有關。實驗顯示，若能恢復紅血球中該分子的水平，血管功能就能獲得改善。

這意味著「microRNA-210」極可能成為預測心血管併發症的早期指標。研究第一作者康提都（Eftychia Kontidou）表示：「如果我們能在血管損傷發生前，就透過檢測找出高風險患者，我們就能更有效地預防併發症。」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法