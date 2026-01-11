自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

不只血糖高！研究：糖尿病會讓血液變「毒」 攻擊心臟血管

2026/01/11 14:57

瑞典卡羅琳醫學院最新研究發現，長期罹患糖尿病會導致紅血球發生變異，進而損傷血管壁，大幅增加心血管疾病風險。圖為紅血球示意圖。（圖取自freepik）

瑞典卡羅琳醫學院最新研究發現，長期罹患糖尿病會導致紅血球發生變異，進而損傷血管壁，大幅增加心血管疾病風險。圖為紅血球示意圖。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕糖尿病不只是血糖問題，它甚至可能改變你的血液成分，讓原本負責運送氧氣的紅血球變成破壞血管的兇手。據權威科普媒體《SciTechDaily》報導，瑞典卡羅琳醫學院（Karolinska Institutet）的最新研究發現，隨著罹患第二型糖尿病的時間越長，患者體內的紅血球會發生有害變異，進而大幅增加心臟病與中風的風險，這項發現為全球數億糖尿病患者帶來了新的預防希望。

這項發表於《糖尿病》（Diabetes）期刊的研究指出，糖尿病對血管的破壞力與「病齡」密切相關。研究團隊比較了老鼠與人類患者的紅血球，發現剛被診斷出糖尿病的患者，其紅血球功能尚屬正常；然而，對於長期罹病者，其紅血球卻會開始干擾血管功能，甚至主動造成損傷。

研究追蹤顯示，原本紅血球正常的患者，在罹病7年後，其紅血球也開始出現類似的有害變化。卡羅琳醫學院副教授周志超（Zhichao Zhou，譯音）強調：「這項研究最驚人的發現是，重點不僅在於是否患有糖尿病，而在於患病多久。紅血球通常在多年後才會發展出對血管的有害影響。」

發現關鍵分子microRNA-210 可望提前預警

科學家進一步發現，這種變異與紅血球內一種名為「microRNA-210」的分子的濃度變化有關。實驗顯示，若能恢復紅血球中該分子的水平，血管功能就能獲得改善。

這意味著「microRNA-210」極可能成為預測心血管併發症的早期指標。研究第一作者康提都（Eftychia Kontidou）表示：「如果我們能在血管損傷發生前，就透過檢測找出高風險患者，我們就能更有效地預防併發症。」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中