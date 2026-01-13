自由電子報
健康醫療
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》咖啡抗肝癌靠它 醫揭綠原酸非人人適合

2026/01/13 07:22

咖啡豆中含有綠原酸。西園醫院婦產科醫師邱筱宸表示，淺焙咖啡含量較多，但缺點是酸度較高，空腹喝容易刺激胃部和食道；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

咖啡豆中含有綠原酸。西園醫院婦產科醫師邱筱宸表示，淺焙咖啡含量較多，但缺點是酸度較高，空腹喝容易刺激胃部和食道；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕咖啡淺焙還深焙？西園醫院婦產科醫師邱筱宸指出，咖啡是公認的護肝飲品，不僅可以預防脂肪肝，甚至降低肝癌風險，其中最大功臣─綠原酸。

邱筱宸在臉書分享指出，綠原酸（Chlorogenic Acid）是一種強效的多酚類植化素。她形容成體內的滅火隊，它能幫助抗氧化、調節血糖、改善胰島素阻抗，甚至促進脂肪代謝。不過，它非常怕熱，因此，烘焙的溫度也決定它的存在成分。

她引述期刊的統合分析研究顯示，每天飲用咖啡的人，罹患肝癌的風險可降低40%左右。至於要選淺焙或者是深焙，各有利弊。

●淺焙咖啡：烘焙時間短、溫度低，因此保留了最多的綠原酸。如果你的目標是追求最強的抗氧化，淺焙是首選。但缺點是酸度較高，空腹喝容易刺激胃部和食道。

●深焙咖啡：雖然烘焙時間長，綠原酸可能被破壞，但高溫卻催生了另一種物質：N-methylpyridinium （#NMP）。研究證實，NMP反而能抑制胃酸分泌。

邱筱宸提供選咖啡撇步：

●看胃選豆
鐵胃族：可以選淺焙，可能有更多抗氧化和抗老紅利。
胃敏感族：請選深焙。別為了追求抗氧化而讓胃受苦。

●黑咖啡最健康
無論深淺，一旦加了糖和奶精，那些護肝、抗氧化的好處就會被發炎反應與熱量抵銷。
如果喝不慣黑咖啡，可以加一點無糖豆漿或燕麥奶。

●聰明的水搭配
很多人誤以為咖啡會利尿脫水，其實研究證實，對於習慣喝咖啡的人來說，它也能幫助補水。

但邱筱宸還是建議喝完後，再喝半杯白開水，可以沖淡口腔中的色素與酸性，避免牙齒色素沉積。

