健康 > 名人健康事

健康網》趙學煌重癱25年 醫：最怕這一致命感染

2026/01/11 15:13

健康網》趙學煌重癱25年 醫：最怕這一致命感染

本土藝人趙學煌（右）重癱25年，去（2025）年因一連串身體發炎就醫後，情況一直沒有好轉。門諾醫院指出，臥床病人最怕是肺炎上身。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕本土藝人趙學煌在車禍重癱25年，昨（10）日病逝，享年69歲。他自去（2025）年11月因肺炎、腦炎就醫後，病情一直沒有起色。根據門諾醫院衛教資料指出，器官發炎一直是長期臥床病患的致命殺手。

趙學煌2000年在北京拍戲期間發生嚴重車禍，導致下半身癱瘓，之後又因右脊神經病變影響嗅覺，視力也逐年衰退，卻始終沒有向命運低頭。趙學煌的女兒趙璿透露，她的父親6年前曾因肺炎住院，插管13天後成功拔管，但從去年開始反覆因肺炎進出醫院，去年11月底又因泌尿系統感染併發腦炎，送進加護病房後便再也沒有出來。

門諾醫院表示，臥床病人最怕肺炎，肺炎是由細菌或病毒引起的急性肺部（肺氣泡）發炎，最常見的症狀包括：發燒、倦怠、寒顫、肌肉痛、頭痛、呼吸快速、胸痛、漸進性呼吸困難、咳嗽（乾咳或有痰的咳嗽）、痰液可能含血絲、呈綠色或鐵銹色、焦慮、躁動不安、或意識改變等。

門諾醫院指出，若病人為清醒狀態，應做深呼吸及咳嗽，以利痰液咳出，每天至少練習3次，每次5分鐘；若是臥床且需要灌食，灌食時將病患頭部抬高約60-90度，灌食後採半坐臥式約1小時後再平躺。臥床病人應每2小時翻身一次，翻身時可做叩擊。

此外，對於病人口腔清潔至少一天2次以上，照顧者可使用棉花棒、紗布、軟毛刷協助。門諾醫院提醒，如發生痰量增加、痰液顏色變黃變黏稠、發燒、咳嗽、呼吸困難加劇、意識混亂或嗜睡等症狀，或者是有吞嚥障礙而放置鼻胃管灌食之病患，若病患自行拔除鼻胃管，應與醫師討論是否繼續放置鼻胃管灌食，請勿自行決定由口進食，避免造成吸入性肺炎，應立即就醫。

