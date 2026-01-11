自由電子報
健康 > 心理精神

健康網》你討厭星期一嗎？研究：恐有心臟病風險 「這族群」影響大

2026/01/11 16:08

研究發現，討厭星期一足以增加心臟病發作的風險，尤其影響50歲及以上的年長族群；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

研究發現，討厭星期一足以增加心臟病發作的風險，尤其影響50歲及以上的年長族群；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕明天就是上班日了，你是不是討厭星期一呢？腎臟科醫師江守山引述研究指出，討厭工作週第1天的人往往壓力會增加，這可能導致心臟病發作。這種情況尤其影響50歲及以上的年長族群，而且與你是否還在工作無關。

你討厭星期一嗎？江守山在臉書粉專「江守山醫師」發文表示，討厭星期一，你心臟病發作的風險正在增加，最好開始喜歡星期一。

這項說法來自香港大學的研究人員發現的結果。研究人員發現，光是討厭星期一本身就足以增加心臟病發作的風險，他們監測了3511名老年人的壓力程度，並詢問了他們對星期一的感受。他們發現，討厭星期一的人頭髮樣本中的皮質醇（壓力荷爾蒙）反應比其他日子感到焦慮的人高出23%，這使心臟病發作的風險增加19%。

江守山還提到，研究結果中有一個細微之處：只有大約1/4的較高壓力是由於對星期一必須完成的實際任務的焦慮造成的，其餘3/4的因素是由於每週開始工作的社會慣例造成的，這種慣例加劇壓力並影響生理時鐘。幾個月後，頭髮樣本中仍然能檢測到高皮質醇，這也會影響健康的免疫功能、胰島素抗性（第2型糖尿病的前兆）和血壓。

