健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

肺炎竄升死因第3位！ 彰化長者兩人有一人沒打過疫苗

2026/01/11 10:17

彰化縣公費肺鏈疫苗超過一半長者接種疫苗，還有一半完全沒打過，疫苗全年都有，衛生局呼籲長者踴躍接種，提高自我健康保護力。（衛生局提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕根據衛生福利部公佈最新國人十大死因，肺炎排第3，僅次於癌症和心臟疾病，面對這項老人的死亡殺手，對已是超高齡化人口結構的彰化縣來說，威脅性更大，提高疫苗接種率已是保護長者健康的重要防線。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，肺炎在10多年前沒有在十大死因之內，因為傳染病都已經減少了，可是這幾年一直竄升，不是第3就是第4名，還不只有老人，各年齡層都在增加，原因要再探討，但長者因慢性病多、免疫力較差，感染後併發重症或死亡的風險更高，更需要疫苗保護。

葉彥伯進一步解釋，肺炎往往是併發症的結果，許多長者是先得到流感，導致氣管變差、免疫力下降，隨後肺炎鏈球菌趁虛而入，引發嚴重的肺部感染，因為是新病毒的細菌，產生的重症風險就會更高，最好的防護之道就是接種肺鏈疫苗。

肺炎死亡率高，醫學證明疫苗預防有其效果，彰化縣65歲以上人口目前24萬5000多人，已完整打過兩劑肺鏈疫苗的接種率約5至6成，與流感疫苗差不多，不過，衛生局希望能再拉高。

肺鏈被納入公費接種疫苗，從2009年一開始只開放給75歲以上施打，2018年彰化縣自編預算讓縣內65歲到74歲長者也能免費接種13或23價肺鏈疫苗，一路持續到2023年中央把公費對象從75歲下修到65歲，這項政策就全面改由中央買單，且疫苗是1劑13價及1劑23價疫苗，新舊兩劑間隔一年打，打完兩劑才算完整。

今年起，中央全面用最新的20價疫苗，只要打1劑就好，全新疫苗1月15日撥發到彰化縣，衛生局呼籲過去未曾接種的長者，以及55歲到64歲原住民預約接種，疫苗全年都有，早打早安心！

