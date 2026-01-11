自由電子報
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

85歲老翁半夜小便都好喘 中醫治療1個月改善肺氣腫合併慢性肺阻塞

2026/01/11 10:08

天寶中醫診所院長陳霖光醫師表示，中醫調理可改善肺氣腫合併慢性肺阻塞患者的肺功能。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕85歲的吳姓老翁因肺氣腫合併慢性肺阻塞，最近天氣變冷症狀加重，因此咳、痰、喘、胸悶、呼吸困難愈發嚴重，連半夜起身小便都覺得好喘，說話說多一點也喘，食慾變差導致體重減輕，經中醫採用中藥治療1個月後，症狀大幅改善，吳姓老翁呼吸狀態與生活品質獲得提昇。

天寶中醫診所院長陳霖光醫師表示，家住苗栗的吳姓老翁經親友介紹到院治療，其罹患跟電視主持人小亮哥一樣的毛病，即肺氣腫合併慢性肺阻塞，最近天氣變冷，症狀加重，說完即有上氣不接下氣喘悶，手掌捧胸，表情痛苦，脈象緊數，舌苔白，體力差。

中醫師陳霖光採用「潤肺止咳、化痰定喘」中藥治療肺氣腫合併慢性肺阻塞 患者，藥材包括杏仁、款冬花、旋覆花、枳實、五味子、木香、黨蔘、白朮等。（記者歐素美攝）

陳霖光因此採用「潤肺止咳、化痰定喘」中藥治療，藥材包括杏仁、款冬花、旋覆花、枳實、五味子、木香、黨蔘、白朮等。因杏仁止咳；款冬花潤肺；旋覆花下氣；枳實化痰；五味子收斂肺氣、寧嗽定喘；木香搭配黨蔘、白朮強脾健胃增進食慾與體力，諸藥合用，效果更佳，吳姓老翁服用1個月，回診時表情喜孜孜，告知咳、痰、喘、悶症狀改善，呼吸順暢許多，食慾跟體力也變好了！

陳霖光指出，正常情況下，吸入的空氣經過氣管、支氣管，最終到達肺泡進行氣體交換。但抽菸者或因空氣汙染，或長期吸入石綿、煤灰等有害物質，肺部會發炎導致肺組織被破壞，最後肺泡失去彈性，過度充氣後無法回彈，導致吸進來的空氣排不出去，原本的小肺泡會融合成一個個巨大而無用的氣囊，使得氣體交換的表面積減少，血液中含氧量變少且二氧化碳變多，致患者出現咳嗽、痰、喘、胸悶、呼吸困難，肺功能也已損失大半，這是典型的肺氣腫合併慢性肺阻塞。

她表示，根據世界衛生組織（WHO）的資料，慢性肺阻塞是全球第四大致死疾病，全球患者有數億人，每年約350萬人因而死亡，台灣每年也有6000人因而死亡！但台大公衛研究團隊去年指出，肺阻塞實際死亡被嚴重低估，經過校正之後，光是台灣每年預估有高達1.7萬人因肺阻塞逝世，遠超出官方統計數，而肺氣腫是造成慢性肺阻塞的重要因素，因此如果能夠改善肺氣腫自然可降低肺阻塞死亡率。

陳霖光提醒民眾，肺氣腫與慢性肺阻塞同屬肺臟嚴重疾病，會因重感冒或病毒感染而急性惡化，每發作一次都會縮短下一次惡化的間隔時間。且重度患者相比一般人平均餘命也較短，患者除戒煙，遠離空氣汙染或有害呼吸道的物質，平日也可使用中醫調理來改善肺功能。

