芳香療法舒緩末期病人不適 台東聖母醫院辦發表會

台東聖母醫院舉辦「對症芳療新知發表會」，進行示範及演練。（台東聖母醫院提供）

〔記者黃明堂／台東報導〕芳香療法不再只是療癒身心的輔助選項，而正逐步成為臨床照護中不可或缺的舒適照護工具。台東聖母醫院近期在聖母健康園區舉辦「對症芳療新知發表會」，吸引來自全台各醫療院所與長照機構超過180位專業人員齊聚一堂，分享芳療在末期與長期照護中的實證經驗與應用成果。

台東聖母醫院羅彥宇院長感謝衛生福利部輔導聖母醫院執行「護理機構照護品質提升補助計畫」，率先發展並建構「運用對症芳療之自然措施於末期病人身體舒適照護」模組課程，將芳香療法從經驗照護轉化為可記錄、可追蹤、可驗證的臨床實務，為國內醫療與長照照護模式開啟新的可能。

參與課程的學員，來自全台醫療院所與長照機構，透過芳香療法理論、體位管理技術與實務演練，實際學習如何運用天然精油，深入改善末期病人腹脹、便秘、咳嗽、水腫等常見症狀，並將芳療真正落實於日常照護之中。

發表會中，多個臨床案例引發高度關注。花蓮縣私立祥雲老人長期照顧中心分享在長照機構中，針對慢性臥床、長期受腹脹困擾的長者，透過對症調製精油並搭配芳療手法，持續五週後，腸道蠕動明顯改善，長者低落與無力感亦隨之減輕。

大心居家護理所護理師簡秀娟則分享一名肺癌末期病人，因下肢重度水腫、骨轉移疼痛與長期失眠，生活品質嚴重受影響。經一個月以科學化方式進行芳療照護並搭配專屬精油配方後，病人雙足水腫明顯消退，能安穩入睡，臉上重新出現笑容，家庭互動也更加親近。

來自蘭嶼雅布書卡嫩居家護理所的許凱婷，則分享一則充滿文化關懷與人文溫度的案例。一名罹患慢性阻塞性肺病末期的長者，拒絕侵入性治療，長期飽受呼吸困難之苦。護理師運用模組課程所學，結合檜木與沉香精油，將精油滴於棉繩十字架上，引導長者以熟悉的文化符號安心呼吸。3個月後，長者血氧飽和度由79% 提升至95%，睡眠與情緒皆顯著改善，精油成為跨越文化與醫療隔閡的溫柔橋樑。

