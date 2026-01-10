健康網》外型起像芒果、百香果 誤食海檬果腹痛、暈倒致命

民眾誤食海檬果（左圖，取自科博館），以為是百香果（右圖，取自freepik）。台東縣衛生局指出，預防食品中毒，遵從「五要二不原則」。

〔健康頻道／綜合報導〕台東縣衛生局日前指出，有民眾在路邊撿拾看似「百香果」的果實，吃了兩顆後，導致嘔吐、腹痛而暈倒，經送醫後已無礙。根據農業藥用植物主題館衛教資料指出，這顆「百香果」可能是海檬果，其性味微苦有毒。

農業藥用植物主題館指出，海檬果原產於熱帶地區，在印度、琉球、緬甸、菲律賓和馬來西亞等國家分布很多。它具美麗的樹形與白色花朵，具有觀賞價值，其花期長且花數眾多，亮白而有香氣，葉常綠而樹形優美，為極佳的行道樹種。

海檬果全株具有毒性，其中以果實毒性最強，果實大如雞卵，果皮富含纖維質，粉綠色果實成熟轉紅後，很容易被誤認為芒果，誤食會中毒，嚴重者會致死。海檬果分布很廣，是沿海常見植物，當果實成熟掉落地面被海水沖走，其果實富含纖維質使果實重量輕而能浮於水面上，故可藉由海水散布他處繼續繁殖，因此在台灣分布很廣，但警告標示並不多，民眾應小心謹慎，切勿隨意誤食。

台東縣衛生局長孫國平指出，預防食品中毒，遵從「五要二不原則」，要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要徹底加熱、要注意保存溫度、不要生飲山泉水、不要食用不明動植物。民眾有食品安全疑慮，請撥打食安專線089-331172，向衛生局食品藥政科洽詢。

