健康網》枸杞不是中藥？ 營養師：黃金吃法只需一小把

枸杞是屬於水果類，營養師林俐岑指出，每日攝取一小把，約40粒就可以達到保健效果；示意圖。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕氣溫一直降，喝完熱湯是一件很舒服的事。營養師林俐岑指出，尤其是喝上一碗雞湯會很滿足。很多人都會加入枸杞、紅棗，湯頭會更甜美。

林俐岑在臉書專頁「林俐岑營養師的小天地」發文分享，枸杞雖被歸為水果類，但在亞洲人的料理裡，常被視為中藥、滋補型的食材。

請繼續往下閱讀...

在營養師眼中，「枸杞」在營養學及中醫領域皆被視為「超級食物」，其豐富的生物活性成分使其在護眼、抗氧化及免疫調節方面具有顯著的營養價值。它有類胡蘿蔔素（玉米黃素、葉黃素）、枸杞多醣（LBP）、維生素 A、C、B1、B2，以及鐵、鋅、硒、鉀等微量元素及甜菜鹼。

林俐岑表示，枸杞的功效有4大類：

●晶亮護眼（靈魂之窗的墨鏡）：

枸杞中的玉米黃素與葉黃素能吸收藍光，減少光線對黃斑部的氧化傷害，預防老年黃斑部病變（AMD）及白內障。

●力抗氧化與延緩衰老：

枸杞多醣與豐富的維生素 C 能清除體內自由基，減輕細胞氧化壓力。研究顯示，長期適量攝取有助於提升整體狀態與皮膚光澤。

●調節免疫力：

科學研究指出，補充枸杞能活化免疫細胞（如 T 細胞、NK 細胞），增強身體對抗病毒與細菌的防禦能力。

●輔助代謝管理：

對於血糖與血脂的調節有正面幫助。枸杞多醣能提高胰島素敏感性，並有助於降低低密度脂蛋白膽固醇（LDL-c，俗稱壞膽固醇）。

不過，林俐岑提醒，建議在飯後食用，或與含油脂的料理（如雞湯、拌菜、堅果）一同攝取，吸收率會大幅提升。也別忘了，枸杞屬於水果類，換算成一份水果份量，約是10-15公克（約一小把平均40粒）一般成年人每日攝取一小把就可以達到保健效果了。

最重要的是，正在服用抗凝血藥物（如 Warfarin）、降血糖或降血壓藥物的人，應先諮詢醫師或營養師，避免影響藥效。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法