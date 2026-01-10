限制級
飛機上的水能喝嗎？美研究點名3家航空公司最糟
〔編譯張沛元／綜合報導〕美國的1項新研究顯示，航空公司在飛機上提供給乘客的飲水「可能不健康」；研究人員建議，旅客搭機時應堅持飲用瓶裝水，避免喝機上提供的咖啡或茶。
美國非營利組織「食療與長壽中心」（Center for Food as Medicine & Longevity）3年來檢測分析美國10家大型航空公司與11家區域型航空公司的3.5萬多個水樣本，結果發現，10家大型航空公司中有3家─美國航空（American Airlines）、捷藍航空（JetBlue）與精神航空（Spirit）─的飲用水品質堪慮，被該組織列為最差的「D」級；至於排名最高的是達美航空（Delta）與邊疆航空（Frontier），其水質皆為「A」級。
水質或許並非乘客最在意的飛安議題，但「食療與長壽中心」在其分析中指出，這仍是「一大公衛考量」，畢竟喝下可能遭污染的機上飲用水，會導致腸胃疾病與暴露於病原體等問題。
該中心的分析發現，2.7%的機上水樣本的大腸桿菌群（total coliform）檢測呈陽性，意味供水系統可能有致病病原體；此外，該中心還在這21家航空公司的水樣本中，總共檢測到大腸桿菌32次。
除了飲用水衛生堪慮，「食療與長壽中心」還呼籲乘客避免在機上廁所洗手，應改用酒精成分至少60%的乾洗手液。
