自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

飛機上的水能喝嗎？美研究點名3家航空公司最糟

2026/01/10 20:27

研究發現，美國航空、捷藍航空與精神航空的機上飲用水品質堪慮。圖為2023年6月1日在美國洛杉磯國際機場拍攝到的美國航空與精神航空的客機。（法新社）

研究發現，美國航空、捷藍航空與精神航空的機上飲用水品質堪慮。圖為2023年6月1日在美國洛杉磯國際機場拍攝到的美國航空與精神航空的客機。（法新社）

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國的1項新研究顯示，航空公司在飛機上提供給乘客的飲水「可能不健康」；研究人員建議，旅客搭機時應堅持飲用瓶裝水，避免喝機上提供的咖啡或茶。

美國非營利組織「食療與長壽中心」（Center for Food as Medicine & Longevity）3年來檢測分析美國10家大型航空公司與11家區域型航空公司的3.5萬多個水樣本，結果發現，10家大型航空公司中有3家─美國航空（American Airlines）、捷藍航空（JetBlue）與精神航空（Spirit）─的飲用水品質堪慮，被該組織列為最差的「D」級；至於排名最高的是達美航空（Delta）與邊疆航空（Frontier），其水質皆為「A」級。

水質或許並非乘客最在意的飛安議題，但「食療與長壽中心」在其分析中指出，這仍是「一大公衛考量」，畢竟喝下可能遭污染的機上飲用水，會導致腸胃疾病與暴露於病原體等問題。

該中心的分析發現，2.7%的機上水樣本的大腸桿菌群（total coliform）檢測呈陽性，意味供水系統可能有致病病原體；此外，該中心還在這21家航空公司的水樣本中，總共檢測到大腸桿菌32次。

除了飲用水衛生堪慮，「食療與長壽中心」還呼籲乘客避免在機上廁所洗手，應改用酒精成分至少60%的乾洗手液。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中