健康網》生薑用途多 營養師：抗發炎助代謝

營養師老辜表示，「薑足浴」比單純溫水，有更明顯的局部熱感與溫暖延續的效果。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕氣溫一路降，近期熱薑茶想必成為祛寒聖品。營養師老辜在粉專「老辜營養與科學」表示，除了喝薑汁，也可以透過泡「薑足浴」來讓自己腳更熱。但「喝薑汁和薑泡腳，誰比較暖身體？」

老辜說明，口服薑汁，可短暫提高周邊皮膚溫度並改善冷感主觀感受，但核心體溫不會顯著改變。薑的活性成分，藉由刺激感覺受體與局部血管反應，而不是直接讓身體「產生更多熱」。

請繼續往下閱讀...

由於足部皮膚，含有密集的末梢循環，因此足浴能讓我們更放鬆，以及末端循環也明顯短暫變好。薑足浴比單純溫水，有更明顯的局部熱感與溫暖延續的效果。但最大的功勞，可能還是來自於溫水本身引起的血管擴張，而非薑的活性成分。薑的存在，比較像是放大溫水帶來的「熱感」而已。

吃薑的其它健康效益，包含抗發炎與代謝改善，可間接促進血流與整體健康。但必須綜合搭配飲食、運動等的生活方式調整。薑不是讓我們體溫上升的方式，達到暖起來的感受，而是改變末梢循環的血流等。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法