健康網》年終、壓歲錢別只存起來 久坐外食族30+健檢清單

〔健康頻道／綜合報導〕春節連假告一段落，不少上班族在年後準備收心回到工作崗位，除了領到年終獎金、過年也收到壓歲錢，除了規畫理財與生活安排，其實也是替健康做一次盤點的好時機。行健大直健康管理診所主任醫師張君睿指出，30歲以上的久坐外食族，長期處於高壓、睡眠不足與活動量偏低的生活型態，許多健康風險往往在沒有明顯症狀下悄悄累積，健檢的目的不是等生病才檢查，而是替身體建立一條「健康基準線」，及早發現、及早調整。

基本檢查是第一道防線

張君睿表示，基礎健康檢查是健檢的核心，包括抽血檢查血糖、血脂、肝腎功能，搭配血壓、身高體重、腰圍量測，以及視力、聽力檢測。臨床上常見許多30多歲的上班族外觀看起來不胖，但其實已有血脂偏高、血糖異常或脂肪肝問題，若能在早期發現，透過飲食與生活型態調整，往往仍有機會逆轉風險。

30+族群別忽略超音波檢查

不少慢性疾病在初期幾乎沒有明顯症狀，張君睿指出，高解析度超音波檢查安全、無輻射，能即時觀察器官狀況，特別適合忙碌的上班族納入健檢規畫。

●腹部超音波：可檢查脂肪肝、肝臟腫瘤、膽結石與腎臟問題，對外食族與久坐族尤其重要。

●甲狀腺超音波：適合長期壓力大、容易疲倦或心悸者，有助及早發現結節。

●女性乳房或男性攝護腺超音波：30歲後應建立定期追蹤觀念。

腸胃鏡別等有症狀才想到

張君睿表示，臨床上常見民眾長期有腹脹、排便不順，甚至腹瀉與便秘交替的情形，卻習以為常而未進一步檢查。事實上，大腸癌有高比例是由瘜肉逐步演變而來，透過大腸鏡及早發現並切除瘜肉，可有效降低癌化風險；胃鏡則能檢查幽門桿菌感染、潰瘍或慢性發炎，是評估消化道健康的重要工具。

高階影像補齊隱形風險

針對想更全面掌握健康狀況的族群，張君睿指出，可依個人風險評估選擇高階影像檢查。

●低劑量肺部電腦斷層（LDCT）：目前是國際實證可早期發現肺癌的重要篩檢工具。

●冠狀動脈鈣化分析（CAC）：非侵入性評估心血管阻塞風險。

●MRI檢查：無輻射、解析度高，對腦部、上腹與骨盆軟組織病灶具高度敏感度。

免費健檢資源別錯過

除了自費健檢，民眾可善用國健署提供的免費成人健康檢查資源。40至64歲民眾每3年可接受一次免費健檢，65歲以上長者、55歲以上原住民及35歲以上小兒麻痺患者，則每年可檢查一次，項目包含基本理學檢查與抽血檢驗，是建立健康追蹤的良好起點。

張君睿強調，30歲後的身體就像高負載運轉的精密機器，健檢不是做得越多越好，而是依生活型態與風險選對項目。趁著過年替健康做一次完整盤點，把年終與壓歲錢的一小部分用來投資健康，往往是最划算、也最不會後悔的選擇。

