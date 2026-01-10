自由電子報
健康 > 名人健康事

健康網》日本寫真女星與病魔搏鬥2年病逝 醫揭咽旁間隙腫瘤最難防

2026/01/10 18:21

健康網》日本寫真女星與病魔搏鬥2年病逝 醫揭咽旁間隙腫瘤最難防

年僅27歲的日本寫真女星藤乃葵罹患「咽旁間隙腫瘤」，與病魔搏鬥2年，不幸於日前病逝。耳鼻喉頭頸外科表示，此病在初期幾乎毫無病症，令人難以防範。（取自藤乃葵X社群）

〔健康頻道／綜合報導〕年僅27歲的日本寫真女星藤乃葵（藤乃あおい），10天前才在社群上宣布引退，10日即傳出她罹患罕見的「咽旁間隙腫瘤」病逝。根據香港耳鼻喉頭頸外科衛教資料指出，早期的咽旁間隙腫瘤因生長緩慢及位處深部，所以沒有明顯症狀，很難發現。

藤乃葵自2020年出道，成為日本寫真集的明日之星，她以傲人身材竄出，人氣很旺，卻在隔年被診斷出罹患癌症，只好暫停工作，一直到2年後才復出，但身體時好時壞。

香港耳鼻喉頭頸外科表示，隨著腫瘤逐漸長大，症狀愈來愈多，臨床上最常見到的是：
1.鼻咽阻塞：引起鼻塞、打鼾、耳鳴、聽力下降、中耳積膿等。
2.波及口咽部：引起呼吸不順、吞咽困難。
3.如果腫瘤壓迫喉咽：會出現聲音改變及呼吸困難。
4.腫瘤往翼齶間隙（即眼眶後下方，顳下窩內側的狹小間隙）生長，或出現在近頸椎橫突附近，會引起頸部活動不靈活及張口困難。
5.腫瘤侵蝕神經或源自神經的腫瘤，會引起神經性頸痛、咽喉痛、耳痛、聲帶麻痹、舌頭麻木、頭痛等症狀。

在台灣也有病例分享過，根據台北榮總衛教資料指出，發生在咽旁間隙的腫瘤相當罕見，佔頭頸部腫瘤不到0.5%，其中8成是良性腫瘤，20至30%屬於神經性腫瘤。

目前的手術方式，除了傳統切開法外，亦可合併使用達文西機械手臂經口將腫瘤內緣和上緣與正常組織分離，順利切除腫瘤。與傳統經下顎切開法相比，合併兩種術式切除的優點包括手術安全性高、術後僅頸部切口而無顏面外觀影響、迅速恢復進食、縮短住院日數，將病人傷害降至最低。

藤乃葵的母親在女兒社群平台發文：「藤乃葵雖然一直努力與病魔搏鬥，但仍不敵，於5日與世長辭」。

