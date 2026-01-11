健康網》冬季別荒廢游泳 醫談冬季水上運動優點

冬天游泳聽起來很荒謬，家健診所泌尿科醫師胡蔚祥則提出氣溫偏低時，從事游泳等水上運動對健康的幫助。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕冬季的游泳池通常門可羅雀，似乎僅剩年輕的游泳運動員會下水游泳。家健診所泌尿科醫師胡蔚祥在Thread「嘿 Wilson」表示，即使在冬季，仍是從事游泳等水上運動的好時機。

胡蔚祥認為，天氣冷的時候，下水有5個好處。

●血管收縮與擴張 : 遇冷時血管收縮來保持核心體溫，當離開冷刺激後，血管會反彈性擴張，促進血液回流，訓練血管的彈性與反應力。

●自律神經系統訓練 : 刺激副交感神經系統，增強「回彈」能力，幫助身體從壓力（交感神經興奮）狀態快速回到休息狀態。

●心率變異度 （HRV） 提升: HRV是衡量自律神經平衡的指標，較高的HRV通常代表更好的心血管健康和壓力適應力，冷刺激訓練有助於提升這項指標。

●提高基礎代謝與產熱效率：冷水環境可有效啟動身體的骨骼肌顫抖和棕色脂肪活化，特別是在水中運動能加速散熱，比陸地運動更消耗能量

●促進β-endorphin（β-內啡肽）：俗稱「腦內啡」，是身體天然的止痛劑與愉悅感來源，運動和冷水刺激都會促使它釋放。降低冬季倦怠感、對抗冬季的懶散和低落，讓人更有動力和精神。

然即使是20歲的運動健將，也不見得能抵抗劇烈寒風。對於初次嘗試者，胡蔚祥建議：在水溫偏冷但可忍受的狀況，下水時間 5–10 分鐘內，再依身體狀況進行間歇式刺激。而有下列情況者需特別小心或避免：嚴重心血管疾病、未控制的高血壓，以及雷諾氏症、冷誘發氣喘等對冷刺激敏感的狀況。

另外，胡蔚祥想強調，冬天水上活動不是在比賽耐寒。而是用適當冷刺激，訓練身體的調節能力及代謝彈性。回到陸地時還是要注意擦乾身體或是毛巾覆蓋等避免失溫的措施，而且下水前要評估身體狀況，避免在精神不佳、熬夜、飲酒等狀況下下水。

胡蔚祥總結：何活動前，適當的評估身體狀況與充足的休息都是避免傷害的關鍵喔，就算年輕也不可輕忽！

