健康 > 護眼顧齒

機艙濕度僅20％「比沙漠還乾」 醫曝搭機護眼關鍵

2026/02/17 10:35

長庚醫院視網膜科醫師、視網膜醫學會理事吳佩昌建議，搭飛機出國時，上機別戴隱形眼鏡，避免長時間眼睛乾燥、不舒服。（記者吳亮儀攝）

長庚醫院視網膜科醫師、視網膜醫學會理事吳佩昌建議，搭飛機出國時，上機別戴隱形眼鏡，避免長時間眼睛乾燥、不舒服。（記者吳亮儀攝）

〔記者吳亮儀／台北報導〕今年春節有9天連續假期，許多民眾會多請假出國旅遊。眼科醫師提醒，飛機機艙內濕度僅20%「比沙漠還乾燥」，建議有戴隱形眼鏡者搭機時可換一般眼鏡，避免長時間太乾燥；剛開過眼睛手術的病患也千萬別馬上搭機，避免眼壓過高釀成更嚴重病症。

長庚醫院視網膜科醫師、視網膜醫學會理事吳佩昌表示，戴隱形眼鏡就好像給眼睛戴口罩一樣，透氧率降低，「眼角膜沒有血管，主要靠淚水溶解空氣中的氧氣直接供給，因此配戴隱形眼鏡會阻礙氧氣交換，導致角膜缺氧，引發乾眼、紅血絲」。

吳佩昌說，機艙內非常乾燥，比沙漠還乾，很短途的航程還好，若搭上歐美航線動輒十幾個小時的航班，那影響會很大，所以建議不要戴隱形眼鏡上飛機，眼睛容易較乾燥的人，也可自備人工淚液備用。

他也提醒，搭機時會常看座位前的螢幕，也容易因專注看電影或玩遊戲導致忘記眨眼，建議每用眼30分鐘，就休息10分鐘，多眨眼、看6公尺以上的遠處20秒，讓眼睛睫狀肌放鬆。

另外，他特別點出，若眼睛剛開完刀，眼睛內還殘留空氣，就千萬別急著去搭飛機，因機艙內壓力比平地還低，若眼球內的空氣膨脹了，就會讓眼壓升高，可能導致視網膜血管阻塞。

吳佩昌提醒，還有像是「隅角閉鎖型青光眼」病患，坐飛機時機艙內燈光昏暗，恐誘發瞳孔變大，眼睛排水「卡住」釀眼壓升高，會出現頭痛，眼睛痠痛、噁心嘔吐等症狀，務必記得要帶降眼壓藥水。

