健康網》你也愈冷愈難睡著嗎？中醫有解方

〔健康頻道／綜合報導〕中醫師林冠良在臉書粉專「中醫擺渡人 林冠良」上分享，這幾天氣溫驟降，不知道大家有沒有發現一個很有趣的現象？對於某些人來說，這種天氣簡直是天賜的「安眠藥」。躲進被窩三分鐘，暖意一上來，立刻進入「冬眠模式」，早上鬧鐘響了還捨不得起床。

這其實非常符合中醫「冬三月，此謂閉藏」的生理規律，陽氣潛藏得越好，睡眠品質就越深沉。

但對於另一群人，低溫卻是一場災難。明明身體很累，但躺在床上就是睡不著。被子蓋了兩層，身體熱了，但雙腳就像兩塊凍得硬邦邦的冰塊，怎麼搓都不暖。大腦像是過熱的馬達高速運轉，越冷越清醒，越睡越煩躁。

為什麼同樣是「冷」，對睡眠的影響卻有天壤之別？很多人會說：「阿這就是體質虛寒啦！」這句話只對了一半。在中醫看來，這不只是虛寒，更是「氣機升降」出了問題；而在現代生理學中，這是一場關於「體溫調控」與「自律神經」的戰爭。

今天我們嘗試結合經典中醫理論與幾篇論文，帶大家看看你的身體在寒夜裡到底發生了什麼事。

睡不著，不是因為你「太冷」，而是因為你「散熱失敗」

首先，我們要打破一個直覺迷思：我們睡覺時，體溫是需要「下降」的。中醫說「陽入於陰則寐」。白話來說，就是體表的能量（衛氣）必須要收斂到體內（陰分），人才能睡著。

生理學也告訴我們，要啟動大腦的睡眠開關，人體的核心體溫（Core Body Temperature, CBT）必須下降約 1°C。這也是為什麼夏天太熱我們會睡不著，因為核心降溫困難。

照理說，冬天天氣冷，應該更有助於核心降溫（陽氣入陰）才對啊？為什麼你反而失眠？關鍵在於 1999 年發表在頂級期刊《Nature》上的一篇里程碑研究。科學家Kräuchi 發現：「決定你能否快速入睡的，不是核心溫度本身，而是『手腳與身體的溫差（DPG）』。」

1.身體的散熱器：手腳（與中醫的「四末」）

你的手掌和腳掌，充滿了豐富的動靜脈吻合支（AVAs）。當我們準備睡覺時，副交感神經運作，命令這些血管「擴張」。

這時候，溫暖的血液會大量流向手腳（所以你會覺得手腳暖暖的），這不僅是為了保暖，更是為了像汽車水箱精一樣，把核心器官的熱量帶到體表散掉。

熱氣散出 核心降溫 啟動睡眠閘門

這在科學上叫 DPG 上升；在中醫裡，這就是標準的「心腎相交」與「水火既濟」。心火（上焦熱氣）必須透過經絡下行溫煦腎水（腳底），腳暖了，頭部的虛火降下來，人自然安穩入睡。這是「冬眠熊」們的完美流程。

2.你的散熱器「當機」了：陽氣不達四末

對於睡不好的人，這個機制是反過來的。根據 merican Journal of Physiology 以及 2025 年最新的研究指出，易失眠體質者（通常伴隨高壓力、焦慮），其交感神經張力過高。

在中醫看來，這往往與「肝氣鬱結」有關。肝主疏洩，負責調節全身氣血的流量。當壓力大、情緒緊繃（肝氣鬱滯）時，氣血就像被捏住的水管，無法順利流向末梢。

加上寒流一來，寒邪收引，你的交感神經為了「保命」，會過度反應，下令周邊血管劇烈收縮（Vasoconstriction）。結果發生了什麼事？

周邊（四末）： 氣血流不過去，所以你的手腳冰冷刺骨。這就是傷寒論中的「手足厥逆」。

核心（臟腑）： 熱血被「鎖」在軀幹和腦部，熱氣散不掉。

這就是問題的真相：你看起來是「虛寒」（手腳冰），其實內部是「燥熱」（大腦停不下來）。

這在生理學上叫做「功能性去連結」；在中醫裡，這叫做「真寒假熱」或是「陽不入陰」。你以為你冷，其實你是熱氣悶在裡面出不來，大腦因為核心溫度過高而維持警覺，這時候衛氣只能在體表空轉，無法入陰，自然無法進入深層睡眠。

2025 最新證據：手腳冰冷是壓力的「生理標記」

你可能會問：「醫師，這是不是只是我主觀覺得冷？」並不是。2025 年發表的《Distal skin temperature is reduced in individuals with trait vulnerability to stress-related sleep disturbance》研究發現，那些容易受壓力影響而失眠的人，他們的遠端皮膚溫度（手腳）在客觀數據上顯著較低。

這意味著，「手腳冰冷」不只是一種感覺，它是你身體「壓力系統過載」的生理警報。你的身體正處於「戰鬥或逃跑」的狀態，哪怕躺在床上，你的血管依然緊繃，拒絕放鬆散熱。這與中醫所說「氣滯血瘀」導致的末梢循環障礙，在機理上是完全吻合的。

此外，另一篇針對「24節氣」的大數據研究也顯示，氣溫變化劇烈的節氣（如穀雨、寒露），睡眠品質最容易惡化。這也印證了，對於調節能力差（陽氣虛弱或氣機不暢）的人來說，外界的溫度波動就是一種巨大的生理壓力。

我們如何重啟我們的睡眠開關？

既然知道了原理，我們就不能只是盲目地開暖氣（暖氣太強會讓空氣乾燥，且如果室溫高於24度，反而不利於核心散熱，加重「內熱」）。我們要做的，是「引火歸元」，欺騙你的大腦，讓它以為環境安全，願意把血管打開。

1.穿襪子睡覺（物理外掛，保護陽氣）

不要覺得俗氣，這是最科學的作法。穿上一雙透氣的棉襪，人為地提高足部溫度。

重點機制：襪子讓腳部皮膚感覺溫暖 解除冷刺激 交感神經放鬆 血管擴張 核心熱量排出 入睡。這就是為什麼《Nature》的研究說：「Warm feet promote the rapid onset of sleep.」（暖腳促進快速入睡）。這也是中醫「頭寒足熱」養生法的現代實踐。

2. 睡前足浴：刺激湧泉，引血下行

睡前一小時，用 40-42°C 的溫熱水泡腳 15-20 分鐘。這不只是熱水，這是為了刺激腳底的「湧泉穴」（腎經的井穴）。如果您是那種「壓力型失眠」（腦袋轉不停、手腳卻很冰）的人，我建議在水裡加一點「疏肝理氣」或「溫通經絡」的中藥材（如桂枝、艾葉、花椒），效果會比單純熱水更好。這能幫助引導氣血下行，將浮在頭面的虛火引導回下焦，解決「上熱下寒」的窘境。

3. 尋求專業協助（辨證論治）

如果你發現，就算穿了襪子、泡了腳，在被窩裡躺了一小時腳還是冰的，或者睡著後多夢易醒（因為冷導致 REM 睡眠破碎）。這代表你的「血管運動神經功能」調節幅度已經太窄，或者體內的「陽氣」根本不足以推動血流到末梢。這時候，可能就需要透過中醫的內科調理才能幫助身體找回「自我調節」的能力。

最後總結，天氣變冷，是身體最好的檢測劑。別再跟自己的身體硬碰硬了。今晚，試試看把腳弄暖，讓心火下降，腎水上升，把大腦關機。

