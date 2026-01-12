健康網》地瓜美味又健康！醫談3益處

地瓜平價且易於烹飪，且容易有飽足感。（圖取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕地瓜簡便好料理，甚至只要加熱便能開動，當成主食來吃；加入其他料理更是美味。即使只是與飯一起煮，都是絕妙搭配。雲林長庚醫院肝膽胃腸科主治醫師卓韋儒在臉書粉專「卓韋儒醫師｜內視鏡專科・肝膽胃腸」分享，自己在下班後，最想吃點地瓜。不少人疑惑為何他總是吃得這麼簡樸，卓韋儒說明，疲累的時候，要懂得減輕身體的負擔。地瓜之所以是首選，除了方便，更有醫學上的考量：

•修復能量的「優質碳水」：值班後的腦力消耗極大，地瓜的低 GI 特性能穩定提供血糖，不會讓能量忽高忽低，有效緩解疲勞感。

•腸道的「溫柔清道夫」：長熬夜容易影響腸道蠕動，豐富的膳食纖維能幫助消化系統重啟。

•抗氧化的「維生素組合」：豐富的維生素A與C，是對抗熬夜產生的自由基、保護眼睛與皮膚的天然良藥。

不需要過多的調味，品嚐食物的原味，就是對辛苦工作後的身體最好的獎勵。

