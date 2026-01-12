自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》地瓜美味又健康！醫談3益處

2026/01/12 06:24

地瓜平價且易於烹飪，且容易有飽足感。（圖取自photoAC）

地瓜平價且易於烹飪，且容易有飽足感。（圖取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕地瓜簡便好料理，甚至只要加熱便能開動，當成主食來吃；加入其他料理更是美味。即使只是與飯一起煮，都是絕妙搭配。雲林長庚醫院肝膽胃腸科主治醫師卓韋儒在臉書粉專「卓韋儒醫師｜內視鏡專科・肝膽胃腸」分享，自己在下班後，最想吃點地瓜。不少人疑惑為何他總是吃得這麼簡樸，卓韋儒說明，疲累的時候，要懂得減輕身體的負擔。地瓜之所以是首選，除了方便，更有醫學上的考量：

•修復能量的「優質碳水」：值班後的腦力消耗極大，地瓜的低 GI 特性能穩定提供血糖，不會讓能量忽高忽低，有效緩解疲勞感。

•腸道的「溫柔清道夫」：長熬夜容易影響腸道蠕動，豐富的膳食纖維能幫助消化系統重啟。

•抗氧化的「維生素組合」：豐富的維生素A與C，是對抗熬夜產生的自由基、保護眼睛與皮膚的天然良藥。

不需要過多的調味，品嚐食物的原味，就是對辛苦工作後的身體最好的獎勵。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中