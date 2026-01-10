自由電子報
健康 > 名人健康事

健康網》古天樂12年最想念這一碗 營養師點名「這些人」別跟風

2026/01/10 16:32

滷肉飯很好吃，營養師林俐岑建議搭配植物性蛋白質（滷豆腐）及一份蔬菜（不額外淋醬和油蔥）。（資料照）

滷肉飯很好吃，營養師林俐岑建議搭配植物性蛋白質（滷豆腐）及一份蔬菜（不額外淋醬和油蔥）。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕港星古天樂與宣萱來台宣傳，宣萱最開心能吃到大腸包小腸，而一直飲控的古天樂則透露，自己最想吃的是滷肉飯，但也坦言其實已經很多年都沒有吃米飯，也不再喝甜的飲料。營養師林俐岑指出，滷肉飯是運用高飽和脂肪及豬油製作而成，熱量較高，所以患有三高、心血管疾病、增肌減脂以及腸胃道疾病等患者，建議少吃。

古天樂是師奶殺手，在台灣擁有很多鐵粉，他睽違12年再來台灣，與宣萱細數台灣小吃：滷肉飯、大腸包小腸、蜂蜜苦瓜汁等美食。其中，這些美食熱量不容小覷，林俐岑指出，一碗滷肉飯熱量就有434大卡，粗脂肪也高達12.4克，碳水化合物64.4克；大腸包小腸在500到600大卡之間，甚至更高，主要來自高油脂的香腸、高碳水化合物的糯米腸，以及醬料和花生粉。

至於蜂蜜苦瓜汁的熱量通常較低，一杯（約240c.c.）加入適量蜂蜜（約1-2茶匙）的蜂蜜苦瓜汁，熱量大約在40-70大卡之間。苦瓜本身熱量極低（每100公克約19大卡），主要熱量來源為添加的蜂蜜，每1公克約4大卡，適合消暑及協助代謝。

不過，林俐岑曾於臉書專頁「林俐岑營養師的小天地」發表分享，建議患有三高、心血管疾病、想要增肌減脂、膽結石、膽囊切除、消化吸收不佳或消化道術後等人，最好忌口不吃滷肉飯。一般人也建議在吃滷肉飯同時，搭配植物性蛋白質（滷豆腐）及一份蔬菜（不額外淋醬和油蔥）。

