健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

超前部署！ 疾管署致醫界通函 1月20日起擴大公費抗病毒藥對象

2026/01/10 15:59

疾管署發出「致醫界通函」宣布自1月20日起至2月28日止，擴大公費流感抗病毒藥劑適用對象，增列7類「高傳播族群」可用藥。（疾管署提供）

疾管署發出「致醫界通函」宣布自1月20日起至2月28日止，擴大公費流感抗病毒藥劑適用對象，增列7類「高傳播族群」可用藥。（疾管署提供）

〔記者邱芷柔／台北報導〕國內流感疫情目前持平，不過疾管署預估將在農曆春節前後達高峰，疾管署近日發出「致醫界通函」宣布自1月20日起至2月28日止，擴大公費流感抗病毒藥劑適用對象，增列7類「高傳播族群」可用藥，盼在春節連假前提前介入治療，壓低疫情擴散風險。

疾管署統計，上週類流感門急診就診達8萬2161人次與前一週持平，另新增11例重症、5例死亡。本流感季累計418例重症、83例死亡，重症多為65歲以上長者與慢性病患者，且近9成未接種本季疫苗，目前社區流行以A型H3N2為主，其次為B型及A型H1N1。

過去多是在疫情正式進入流行期後，才擴大公費抗病毒藥劑使用條件，疾管署評估今年1月下旬疫情可能明顯升溫，加上春節連假期間民眾返鄉、出遊與聚餐頻繁，南來北往恐加速病毒傳播，提前啟動相關措施。

疾管署在致醫界通函中指出，1月20日至2月28日將擴大公費流感抗病毒藥劑適用對象，增列具類流感症狀的高傳播族群，包括：

1.醫事單位之防疫相關人員（含具執業登記醫事人員及醫療院所非醫事人員）。

2.安養、長期照顧（服務）等機構之受照顧者及所屬工作人員。

3.幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員（保母）。

4.幼兒園、國小、國中、高中、高職、五專 1 至 3 年級學生。

5.與流感重症高風險族群同住或其照顧者。

6.禽畜養殖等相關行業工作人員、動物園工作人員及動物防疫人員。

7.其他人口密集機構（如軍營等）易發生群聚之人員。

疾管署說明，目前公費流感抗病毒藥劑配置於全國約千家合約醫療機構，藥品包括克流感、易剋冒及瑞樂沙。只要病患出現類流感症狀，經醫師依主訴與臨床判斷評估符合公費用藥條件，不需等待流感快篩結果，即可開立公費藥劑，把握黃金治療時機。

